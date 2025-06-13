МИД Турции и Египта осудили удары Израиля по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Министерства иностранных дел Турции и Египта резко осудили авиаудары Израиля по Ирану, передает ТАСС. В заявлении МИД Турции отмечается: «Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Это нападение, очевидно нарушающее международное право, является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации обстановки в регионе». Турция заявила о необходимости немедленно прекратить агрессивные действия, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

МИД Египта также выступил с осуждением, охарактеризовав атаки как «крайне опасную эскалацию», угрожающую региональной и мировой безопасности. В египетском ведомстве подчеркнули, что действия Израиля считаются неоправданными и могут привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану, подчеркнув важность предотвращения дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.