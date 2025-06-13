Дрон группировки «Днепр» транслировал гимн России в Херсоне

Tекст: Мария Иванова

Военные из расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» использовали коптер для проигрывания гимна России в Херсоне, передает РИА «Новости». На беспилотник была установлена акустическая система, с помощью которой транслировался гимн.

Дрон стартовал с левого берега Днепра, преодолел системы ПВО и радиоэлектронной борьбы противника и завис над одним из зданий в Херсоне. После этого через подвешенную колонку зазвучал российский гимн.

По данным Минобороны РФ, жители города подходили к месту, где находился дрон, чтобы послушать. Гимн был проигран не менее трех раз. После завершения акции дрон благополучно вернулся на левый берег Днепра.

Напомним, накануне в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли массовые торжества, посвященные Дню России.