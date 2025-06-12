  • Новость часаПутин пообещал дать Героя России погибшему в боях за Днепр командиру Алексею Ищенко
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Стало известно об отставке посла США в России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    Писториус отказал Украине в передаче ракет Taurus
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в честь военных на фронте (видео)
    Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей
    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения» в России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.

    19 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    12 июня 2025, 19:17 • Новости дня

    В исторических регионах масштабно отпраздновали День России

    В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли торжества ко Дню России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мероприятия ко Дню России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях прошли с массовым участием жителей и акцентом на патриотическое воспитание.

    Более тысячи активистов Движения Первых Донецкой Народной Республики стали участниками акции «Мы – граждане России!», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Торжественные церемонии прошли в Донецке, Шахтерске, Харцызске, Макеевке, Снежном и других городах, где 14-летние ребята получили паспорта гражданина России, исполнили гимн и дали клятву верности Родине.

    Председатель регионального отделения Движения Первых ДНР Денис Чернобай отметил: «Уже не первый год мы проводим акцию «Мы – граждане России», в рамках которой наши 14-летние активисты получают свой первый важный документ из рук известных личностей в торжественной обстановке. Ребят это действительно воодушевляет, они понимают важность этого документа, всю его ценность».

    Паспорта вручали представители исполнительной власти, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и участники спецоперации, которые делились с молодежью опытом и традициями. По словам организаторов, такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию и укреплению связи между поколениями.

    В тот же день в Донецке состоялось праздничное мероприятие от партии «Единая Россия»: был развернут большой флаг России, проведен автопробег и командная патриотическая игра. Участники отвечали на вопросы об истории страны, исполняли народные песни и изучали традиционные танцы, а победители получили памятные подарки.

    Праздничная программа ко Дню России стартовала в Мелитополе с танцевального флэшмоба, организованного творческими студенческими коллективами Мелитопольского государственного университета. Участники подготовили выступление в костюмах, выполненных в цветах российского флага, что придало событию особую торжественность. Мероприятие открылось исполнением государственного гимна России.

    Праздничные инициативы продолжились акцией «Здоровая молодежь – сильная нация», организованной Министерством по молодежной политике Запорожской области. Центральным событием стал велопробег по улицам города, участие в котором приняли около 25 представителей молодежных и общественных организаций. В ходе пробега на площади Победы участники почтили память героев, павших за Россию, минутой молчания.

    Организаторы отметили, что мероприятие стало не только спортивным событием, но и возможностью заявить о любви к Родине, стремлении к личностному росту и служению обществу.

    Завершили день масштабным мероприятием с участием волонтеров, активистов и творческих коллективов региона. Для гостей организовали мастер-классы и концерт, подчеркивающий культурное разнообразие и патриотический дух.

    Празднования по случаю Дня России в Херсонской области собрали тысячи жителей и гостей региона. В течение дня прошли концертные программы с участием местных артистов и музыкальных коллективов. На городских площадках были организованы выставки художественного творчества и мастер-классы для детей и взрослых.

    Для любителей спорта устроили различные соревнования, включая бег и футбол, в которых участвовали профессионалы и любители. В рамках праздника расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» установил государственный флаг России в Херсоне с помощью коптера. «Коптер с флагом преодолел РЭБ и ПВО противника, совершил пролет над Херсоном, затем приземлился на крыше одной из многоэтажек, установил флаг России, поднялся и вернулся на левый берег Днепра», – сообщили в Минобороны России.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона, отметив, что за три года в составе России область смогла увидеть результаты развития: строительство дорог, возрождение образования, улучшение здравоохранения и ЖКХ, а также поддержку фермеров. Он пожелал жителям перспективного и великого будущего.

    В Геническом Дворце культуры в этот день четырнадцатилетние жители Геническа получили российские паспорта. Губернатор рассказал, что был тронут ответственным отношением и гордостью молодых граждан России на церемонии принятия присяги.

    Торжественное празднование Дня России 12 июня прошло в городах Луганской Народной Республики. На главной площади Луганска состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, которую по традиции открыли раньше других городов республики.

    Почетное право поднять триколор предоставили караульной группе юнармейского отряда «Гагаринцы» из средней школы № 49. На мероприятии присутствовали глава ЛНР Леонид Пасечник, сенатор Ольга Бас, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также представители ведомств.

    Во время праздника прозвучал Государственный гимн России, активисты развернули российский триколор длиной 30 метров.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики и отметил: «Россия – это очень большая страна, на территории которой от Калининграда до Сахалина проживают миллионы россиян… Мы объединены нашей общей историей, мы объединены нашей общей культурой и, конечно же, нашей общей судьбой». Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР сражались за право быть частью России и выразил гордость тем, что сегодня они россияне.

    12 июня 2025, 12:20 • Новости дня
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    Стало известно о скорой отставке посла США в России Трейси
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Соединенных Штатов объявило о скором завершении работы Линн Трейси в качестве посла в России.

    Американское дипломатическое представительство в Москве сообщило о скором завершении миссии посла США Линн Трейси. В Telegram-канале посольства опубликовано приглашение на специальный прямой эфир, который пройдет 13 июня в 18.30 по московскому времени.

    Во время трансляции зрителям предложено попрощаться с Линн Трейси, завершающей свою работу на посту главы американской дипмиссии.

    В сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

    Комментарии (14)
    12 июня 2025, 05:23 • Новости дня
    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения»

    Организаторы «Интервидения» сообщили об участии в песенном конкурсе 20 стран

    Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения»
    @ wikipedia.org(CC0)

    Tекст: Антон Антонов

    В международном песенном конкурсе «Интервидение-2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США и Китай, сообщили организаторы проекта.

    На «Интервидении» также выступят исполнители из Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египета, Индии, Казахстана, Катара, Колумбии. Кроме того, на конкурсе будут представлены Куба, Киргизия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве. Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Американские исполнители впервые примут участие в конкурсе.


    Комментарии (18)
    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Комментарии (0)
    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

    Комментарии (12)
    11 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил нарастить боевые возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений заявил, что необходимо в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск.

    Президент России Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружений заявил о необходимости кратного увеличения боевых возможностей сухопутных войск в максимально сжатые сроки, следует из сообщения на сайте Кремля. Он отметил, что сухопутные войска продолжают оставаться «доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности».

    «Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», – подчеркнул президент.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать долгосрочную программу развития систем вооружений.

    Комментарии (6)
    12 июня 2025, 12:26 • Новости дня
    На рухнувшем в Индии самолете летели 242 пассажира
    На рухнувшем в Индии самолете летели 242 пассажира
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщение о крушении лайнера авиакомпании Air India на западе Индии соответствует действительности, сообщили в полиции страны.

    На борту самолета находилось 242 пассажира, он направлялся в Лондон, сообщили в полиции, передает ТАСС.

    Между тем в Главном управлении гражданской авиации Индии сообщили, что самолет упал сразу после взлета.

    В самой Air India сообщили, что это был рейс Al 171, пунктом назначения был указан лондонский аэропорт Гатвик.

    Ранее сообщалось, что что самолет упал рядом с аэропортом.

    Комментарии (17)
    12 июня 2025, 07:28 • Новости дня
    США усомнились в соответствии военного альянса AUKUS интересам Вашингтона
    США усомнились в соответствии военного альянса AUKUS интересам Вашингтона
    @ Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон «пересматривает» участие в военном альянсе с Австралией и Великобританией AUKUS, сообщил представитель американских военных кругов.

    «Министерство пересматривает AUKUS», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил представитель американских военных кругов, власти США хотят «гарантировать», что данный альянс, являющийся инициативой администрации Джо Байдена, «соответствует повестке» нынешней администрации, которая придерживается принципа America First («Америка прежде всего»).

    По словам представителя Пентагона, США стремятся к «обеспечению наивысшей готовности» военных, чтобы союзники Вашингтона «полностью увеличили свой вклад в коллективную оборону», передает РИА «Новости».

    Пересмотр, как отметили в Пентагоне, «позволит убедиться в том, что инициатива отвечает критериям здравого смысла».

    Reuters считает, что такой пересмотр может помешать планам Австралии и Великобритании в военной сфере.

    Австралийский вице-премьер Ричард Марлз заявил, что Австралия не располагает запасным планом по приобретению атомных подводных лодок и рассчитывает получить их исключительно благодаря военному альянсу AUKUS, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Британия и Австралия объявили о создании оборонного альянса AUKUS в сентябре 2021 года. ЕС не был осведомлен о договоренностях партнеров по НАТО, а Китай счел новый альянс угрозой Азиатско-Тихоокеанскому региону. Франция потеряла многомиллиардный контракт на поставку атомных подлодок Австралии и даже отзывала послов из США и Австралии.

    Комментарии (3)
    11 июня 2025, 20:27 • Новости дня
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    Вучич пообещал Зеленскому восстановить «один-два» украинских города
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе своего визита в Киев сербский президент Александар Вучич пообещал продемонстрировать украинцам поддержку и восстановить несколько украинских городов или регионов.

    На саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе Вучич уделил особое внимание необходимости ускорить диалог между сторонами ради скорейшего достижения мира, передает ТАСС. Он заявил: «Я говорил о все более насущной необходимости интенсификации диалога и скорейшего достижения мира как необходимого условия для решения всех других открытых вопросов».

    Глава сербского государства отметил, что, по его мнению, «мир находится на историческом перепутье» и нынешнее поколение несет ответственность за последующее будущее. Вучич также особо подчеркнул значимость дипломатического подхода, заявив, что «решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче – чтобы мы могли лучше понимать друг друга».

    Сербский лидер также заявил, что Белград готов оказать «помощь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов, чтобы четко продемонстрировать украинцам поддержку».

    Ранее Вучич предсказал корейский сценарий для Украины.

    В октябре Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории. Позже он пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Комментарии (25)
    11 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    @ adm_novouzensk_64

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов, сообщили в администрации Новоузенского района, откуда родом чиновник.

    Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что Беликов был человеком долга и чести, он посвятил себя служению России и ее народу, передает ТАСС.

    «Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», – добавил он.

    В администрации района пояснили, что Беликов погиб у населенного пункта Марковский в ЛНР в ходе выполнения боевой задачи.

    В 2008 году Беликов был на посту министра регионального развития области, в 2009-м занимал должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.

    В феврале министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

    Комментарии (9)
    12 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.

    Путин рассказал о предстоящей встрече с участником специальной военной операции, который исполнил его личный приказ, сообщает РИА «Новости».

    По словам главы государства, полгода назад во время телефонного разговора он спросил у бойца, состоит ли тот в браке. Получив отрицательный ответ, Путин посоветовал военному жениться.

    Президент отметил, что сегодня встретится в Кремле с этим бойцом и его избранницей. Путин добавил: «Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего и женился. Поздравлю их и с Днем России, и с бракосочетанием».

    Встреча проходит в рамках образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации на Украине под названием «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России во время встречи в Кремле.

    Комментарии (6)
    11 июня 2025, 21:15 • Новости дня
    Посол России в Турции объявил об уходе с должности

    Ерхов завершил работу послом России в Турции

    Посол России в Турции объявил об уходе с должности
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей работы на посту главы диппредставительства.

    На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

    В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

    Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

    Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.

    Комментарии (0)
    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Комментарии (15)
    12 июня 2025, 14:30 • Новости дня
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли победить Россию, и современным противникам из НАТО также этого не удастся, заявил Герой Труда, заместитель научного руководителя Снежинского ядерного центра Юрий Диков.

    Он отметил, что страна успешно преодолела трудные времена благодаря усилиям президента Владимира Путина и в настоящее время уверенно движется по пути развития, передает РИА «Новости».

    Диков заявил, что враги России вновь собираются в стаю, рассчитывая на легкую добычу, однако их ожидает поражение. «Как не получилось у Наполеона, не получилось у Гитлера, не получится и у современных шакалов из НАТО. Российские атомщики в моем лице в данный момент благодарят Вас за оказанное доверие, а мы можем Вас уверить, что не подведем, и вся эта свора обломает зубы об наш ядерный щит», – сказал он.

    Путин в День России в Кремле вручил Дикову золотую звезду Героя Труда. В ходе церемонии глава государства отметил, что Диков посвятил свою жизнь укреплению ядерного щита страны и под его руководством создано множество образцов техники, важных для российской безопасности.

    Накануне президент Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений сообщил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

    Комментарии (3)
    12 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Разбившийся в Индии самолет упал на здание общежития для врачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение у аэропорта Ахмедабад на западе Индии в четверг, упал на общежитие.

    По словам офицера местной полиции, воздушное судно упало прямо на здание общежития, где проживали врачи, передает ТАСС.

    «По предварительной информации, самолет авиакомпании Air India, направлявшийся в Лондон, потерпел крушение, упав на общежитие для врачей», – заявил представитель правоохранительных органов.

    Спасательные службы и полиция прибыли на место происшествия в течение нескольких минут после катастрофы, добавил он.

    Напомним, в четверг в индийском жилом районе у аэропорта Ахмедабад на западе страны потерпел крушение пассажирский лайнер. Самолет авиакомпании Air India рухнул неподалеку от аэропорта, он должен был лететь в Лондон. На борту находились 242 человека.

    Котировки Boeing продемонстрировали существенное снижение на Нью-Йоркской бирже на фоне авиакатастрофы в Индии.

    Комментарии (4)
    12 июня 2025, 12:43 • Новости дня
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    Путин поздравил граждан страны с Днем России
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    День России выступает символом более чем тысячелетнего пути российского государства, заявил президент Владимир Путин. 12 июня отмечается государственный праздник – День России.

    «Сегодня день России, день нашей Родины. Это великое слово вызывает в нас самые глубокие и сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидания и победы», – цитирует Путина ТАСС.

    «От всей души поздравляю вас с праздником, который символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплоченности в трудовых и ратных свершениях», – сказал российский лидер.

    «Такая цельность восприятия России – наше общее, важнейшее достижение, а заботливое, сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет», – добавил президент, выступая на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

    Напомним, Путина с Днем России поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Комментарии (3)
    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Сети появилось полное видео авиакатастрофы в Индии
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
    Группу спецназа ВСУ разгромили в Сумской области
    Песков ответил на вопрос об ограничениях для Telegram в России
    Минобороны: Украина не готова к ежедневному обмену пленными
    США пересмотрят участие в альянсе с Британией
    Россия создаст первую ядерную электростанцию на Луне

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации