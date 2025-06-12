В исторических регионах масштабно отпраздновали День России

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли торжества ко Дню России

Tекст: Елизавета Шишкова

Более тысячи активистов Движения Первых Донецкой Народной Республики стали участниками акции «Мы – граждане России!», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Торжественные церемонии прошли в Донецке, Шахтерске, Харцызске, Макеевке, Снежном и других городах, где 14-летние ребята получили паспорта гражданина России, исполнили гимн и дали клятву верности Родине.

Председатель регионального отделения Движения Первых ДНР Денис Чернобай отметил: «Уже не первый год мы проводим акцию «Мы – граждане России», в рамках которой наши 14-летние активисты получают свой первый важный документ из рук известных личностей в торжественной обстановке. Ребят это действительно воодушевляет, они понимают важность этого документа, всю его ценность».

Паспорта вручали представители исполнительной власти, МВД, Росгвардии, Следственного комитета и участники спецоперации, которые делились с молодежью опытом и традициями. По словам организаторов, такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию и укреплению связи между поколениями.

В тот же день в Донецке состоялось праздничное мероприятие от партии «Единая Россия»: был развернут большой флаг России, проведен автопробег и командная патриотическая игра. Участники отвечали на вопросы об истории страны, исполняли народные песни и изучали традиционные танцы, а победители получили памятные подарки.

Праздничная программа ко Дню России стартовала в Мелитополе с танцевального флэшмоба, организованного творческими студенческими коллективами Мелитопольского государственного университета. Участники подготовили выступление в костюмах, выполненных в цветах российского флага, что придало событию особую торжественность. Мероприятие открылось исполнением государственного гимна России.

Праздничные инициативы продолжились акцией «Здоровая молодежь – сильная нация», организованной Министерством по молодежной политике Запорожской области. Центральным событием стал велопробег по улицам города, участие в котором приняли около 25 представителей молодежных и общественных организаций. В ходе пробега на площади Победы участники почтили память героев, павших за Россию, минутой молчания.

Организаторы отметили, что мероприятие стало не только спортивным событием, но и возможностью заявить о любви к Родине, стремлении к личностному росту и служению обществу.

Завершили день масштабным мероприятием с участием волонтеров, активистов и творческих коллективов региона. Для гостей организовали мастер-классы и концерт, подчеркивающий культурное разнообразие и патриотический дух.

Празднования по случаю Дня России в Херсонской области собрали тысячи жителей и гостей региона. В течение дня прошли концертные программы с участием местных артистов и музыкальных коллективов. На городских площадках были организованы выставки художественного творчества и мастер-классы для детей и взрослых.

Для любителей спорта устроили различные соревнования, включая бег и футбол, в которых участвовали профессионалы и любители. В рамках праздника расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» установил государственный флаг России в Херсоне с помощью коптера. «Коптер с флагом преодолел РЭБ и ПВО противника, совершил пролет над Херсоном, затем приземлился на крыше одной из многоэтажек, установил флаг России, поднялся и вернулся на левый берег Днепра», – сообщили в Минобороны России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поздравил жителей региона, отметив, что за три года в составе России область смогла увидеть результаты развития: строительство дорог, возрождение образования, улучшение здравоохранения и ЖКХ, а также поддержку фермеров. Он пожелал жителям перспективного и великого будущего.

В Геническом Дворце культуры в этот день четырнадцатилетние жители Геническа получили российские паспорта. Губернатор рассказал, что был тронут ответственным отношением и гордостью молодых граждан России на церемонии принятия присяги.

Торжественное празднование Дня России 12 июня прошло в городах Луганской Народной Республики. На главной площади Луганска состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации, которую по традиции открыли раньше других городов республики.

Почетное право поднять триколор предоставили караульной группе юнармейского отряда «Гагаринцы» из средней школы № 49. На мероприятии присутствовали глава ЛНР Леонид Пасечник, сенатор Ольга Бас, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, а также представители ведомств.

Во время праздника прозвучал Государственный гимн России, активисты развернули российский триколор длиной 30 метров.

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей республики и отметил: «Россия – это очень большая страна, на территории которой от Калининграда до Сахалина проживают миллионы россиян… Мы объединены нашей общей историей, мы объединены нашей общей культурой и, конечно же, нашей общей судьбой». Пасечник подчеркнул, что жители ЛНР сражались за право быть частью России и выразил гордость тем, что сегодня они россияне.