Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.8 комментариев
Путин и герои СВО прокричали троекратное «ура» в Кремле
Президент России Владимир Путин вместе с участниками программы «Время героев» прокричал троекратное «ура» в честь бойцов спецоперации на Украине, находящихся на фронте.
Глава государства предложил почтить военных этим традиционным воинским кличем, отметив, что хочется, чтобы его услышали на линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Путин заявил: «Отмечая сегодня праздник, День России, давайте вспомним про тех ребят, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, на фронте. И в их честь, как это нередко бывает в военных коллективах, именно в их честь, так чтобы они услышали нас из Кремля, встанем и трехкратное «ура» военное в их честь [прокричим]».
Все присутствующие, включая самого президента, встали и прокричали трижды: «Ура! Ура! Ура!».
Напомним, президент России Владимир Путин поздравил участников образовательной программы для ветеранов и участников спецоперации «Время героев» с Днем России в ходе встречи в Кремле.
Глава государства рассказал, что на День России поздравит бойца спецоперации и его супругу, которые сыграли свадьбу после его совета.