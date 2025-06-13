Детский омбудсмен Татарстана попросила Госдуму запретить движение фембой

Tекст: Вера Басилая

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Госдуму с инициативой о признании движения фембой деструктивным, передает РИА «Новости».

Волынец считает, что такая субкультура разрушает традиционные духовно-нравственные ценности, способствует распространению запрещенной в России ЛГБТ-пропаганды и негативно влияет на формирование гендерной идентичности среди молодежи.

В обращении к председателю думского комитета по вопросам семьи Волынец отметила, что фембой – это субкультура, в которой молодые мужчины до 25 лет подчеркивают женственные черты, сохраняя при этом мужскую идентичность.

«Фембой-культура ломает традиционные мужские роли и может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе», – следует из заявления омбудсмена.

По мнению Волынец, движение фембой связано с ЛГБТ-идеологией (признанной в России экстремистской и запрещенной), что усиливает риски для психического здоровья подростков из-за доступности подобных моделей поведения в социальных сетях.

Она аргументирует необходимость запрета защиты молодежи от идеологий, которые представляют угрозу традиционным семейным устоям и стабильности личности.

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