Сенатор: По сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ

«После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в российском парламенте начали обсуждение денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств.

«Российская Конституция обязывает власти, в том числе и наш парламент, обеспечивать интересы наших граждан за рубежом. Поскольку Осло действует неправовыми методами, мы вольны принимать любые меры, которые сочтем нужными. Вот почему наши коллеги в Госдуме сейчас изучают возможность денонсации договора 2010 года», – пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Дальше пусть голова болит у норвежской стороны. После разрыва договора против Осло могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно, или хотя бы более гуманно по отношению к россиянам, оказавшимся на Шпицбергене фактически в статусе пленников», – надеется сенатор.

«Наши люди находятся там, на островах, в командировке на абсолютно законных основаниях, но теперь они стали заложниками русофобской политики, проводимой НАТО. Объявленная россиянам блокада может привести к нехватке продуктов питания. То есть по сути норвежцы начали агрессию против граждан РФ», – подчеркнул Климов. По его мнению, любой антироссийский акт должен получать адекватный сопоставимый ответ. «Так что дело может не ограничится одной лишь денонсацией каких-то юридических документов», – предупредил сенатор.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. «Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу. Сегодня мы видим, как Норвегия препятствует направлять продовольствие и грузы на Шпицберген», – сказал Матвеев. В свою очередь Володин поручил главе профильного комитета проработать этот вопрос. «Давайте мы попросим Леонида Эдуардовича Слуцкого (глава комитета Госдумы по международным делам – прим. ТАСС) разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», – сказал спикер палаты.

После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа».

Напомним, в конце июня норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для российских поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.

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