Над Киевом заметили гражданский самолет

Tекст: Дарья Григоренко

Украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что над Киевом был замечен гражданский самолет. По его словам, речь идет о грузовом самолете Ан-124, который ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио.

В Telegram-канале «Военный обозреватель» отмечается, что это первый случай с начала спецоперации на Украине, когда над Киевом зафиксировали гражданский самолет. По информации канала, был замечен тяжелый транспортный Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов», который обычно используют для перевозки иностранного оружия и который ранее летал только до польского Жешува.

В сообщении также говорится, что на более детальных видеокадрах отчетливо видно, что в небе над Киевом находился именно Ан-124-100 компании «Антонов». О маршруте полета и месте посадки самолета информации нет. Сервис Flightradar24 отображает только неопознанный «дрон» из Днепра, который летит со скоростью 200 километров в час.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский признал массированный удар по Киеву и областям. После серии взрывов Киев затянуло смогом.