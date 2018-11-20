Парижская опера отозвала приглашение танцору Полунину

Парижская опера отозвала приглашение всемирно известного танцовщика Сергея Полунина из-за его негативных высказываний в соцсетях о полных людях.

«Учитывая публичные высказывания Сергея Полунина, директор по танцу Орели Дюпон приняла решение больше не приглашать артиста. Такие заявления неадекватны ценностям (парижской Оперы)», – говорится в сообщении оперы, передает РИА «Новости».

Во французской прессе сообщалось, что Полунин должен был принять участие в постановке «Лебединого озера».

Полунин ранее в соцсетях заявил, что полнота – «это некрасиво», она является следствием человеческой лени. На данный момент этот пост удален.

Всемирно известный украинский, а ныне российский танцор Сергей Полунин ранее сделал татуировку с президентом Владимиром Путиным на груди.

Полунин заявлял, что всегда будет защищать Путина «своей энергией и любовью». В конце ноября танцор получил российское гражданство.