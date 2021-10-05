Народу нужны истории о пути героя к цели

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5 октября, вторник  |  Последнее обновление — 12:39  |  vz.ru
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Громкие заявления Чубайса нуждаются в поправках и уточнениях

Ветрогенераторы еще не скоро заменят электростанции на ископаемом топливе Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Едва ли не революционные заявления сделал Анатолий Чубайс, занимающийся развитием в России т. н. зеленой энергетики. По его словам, стоимость «зеленой» электроэнергии в последние годы резко снизилась. Иначе говоря, солнце и ветер даже в России дают теперь дешевое электричество. Это действительно так – если не обращать внимание на несколько важных подробностей. О чем идет речь? Подробности...
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Вмешательство Британии в дела России требует жесткого ответа

В МИД назвали «шокирующим» доклад о вмешательстве Британии в дела России Egon Bömsch/Global Look Press
Лондон ежегодно выделяет миллионы фунтов стерлингов на пропаганду и поддержку СМИ-иноагентов в России. Об этом стало известно благодаря новой утечке документов британских правительственных структур. На Смоленской площади уже отметили «шокирующие масштабы» финансирования этой деятельности. Какие цели преследует Британия в своей политике в отношении России и что этому может противопоставить Москва? Подробности...
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Чем опасны новые мутации коронавируса

Коронавирус начал обманывать все прогнозы Артем Геодакян/ТАСС
Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?  Подробности...
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Почему Запад отправил Зеленскому «черную метку»

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверяет компромат на президента Зеленского Ирина Яковлева/ТАСС
Агентство по предотвращению коррупции Украины пообещало к 18 октября проверить компромат на Зеленского из нашумевшего «досье Пандоры». Беспокоиться Зеленскому не стоит, все силовые структуры Украины – под его полным контролем. Волновать Зеленского должен тот факт, что удар по репутации прилетел к нему не из Москвы, а из Вашингтона. Как Зеленский потерял в глазах Запада имидж некоррумпированного политика? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Народу нужны истории о пути героя к цели

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мы любим истории людей, бросившихся ради спасения других в огонь или воду, но они немногому учат нас – ведь в экстремальных ситуациях мы оказываемся редко. В жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть время. Подробности...

Не надо делать мучеников из гей-активистов

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда начнут сажать на реальные сроки каких-то странных, но не склонных к насилию людей вроде гей-активистов или радфемок, это немедленно будет использовано для самой грандиозной пропагандистской кампании и внутри страны, и за рубежом. Подробности...
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Русские – народ железной дороги

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
В своем железнодорожном качестве мы, русские, очень хороши. Железнодорожное пробуждает в нас самое лучшее. Мы в нашем железнодорожном качестве очень пунктуальны, системны и упорны. Подробности...
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Саакашвили пошел путем Навального

В Европе появится еще одна армия

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие элементы &laquo;мягкой силы&raquo; России наиболее эффективны?
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    Алексей Алешковский

    Народу нужны истории о пути героя к цели

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		5 октября 2021, 12:24

    С чего начинается Родина? Из чего складывается наше представление о России? Точнее, что влияет на него? Воспитание, опыт, книги, которые мы выбираем, люди, с которыми мы общаемся, система ценностей? Или на систему ценностей влияет представление о Родине? И из чего Родина для нас – со всеми ее плюсами и минусами – складывается? То, что для одних – минус, для других, возможно, плюс. Значит ли это, что у нас разные родины? Скорее, у нас разные системы ценностей.

    И это проблема. Разумеется, люди не должны одинаково смотреть на одни и те же вещи. Они должны быть либералами и консерваторами, верующими и атеистами, лидерами и ведомыми, ханжами и вольнодумцами. Общество раскалывает не разница во взглядах, а когда разница во взглядах заставляет считать друг друга врагами: «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». (Мф, 12:25)

    Когда начинаются разговоры о том, что нам нужна идеология, обычно подразумевается под ней именно система ценностей. Коммунистическая идеология, надо сказать, диктовала систему ценностей, которая в гуманистическом изводе была достаточно понятна и привлекательна. Проблема была в том, что само государство ей не соответствовало. Советские диссиденты всего-то и требовали, что соблюдения положений самой передовой советской Конституции.

    Но как нам обустроить общую систему ценностей и что ее диктует? Лозунги вроде православия, самодержавия и народности, коммунизма или демократии? Система ценностей – двигатель экспансии, и это прекрасно понимали в Голливуде, который сумел сделать образ Америки привлекательным для всего мира. Американское кино смотрят даже те, кто ненавидит Америку. А потом покупают джинсы, идут в Макдональдс, пьют кока-колу и надевают пояс шахида.

    Мифологические герои есть у каждой нации. А вот с реальными все куда хуже. Не в жизни – в общественном сознании. Речь о моделях поведения. Если сравнивать наши культуры, Америка показывала героя, который борется и побеждает вопреки всему, а Россия – который бесконечно во всем сомневается. Американскому герою сомнения не мешают действовать, а у русского и действия вызывают сомнения. Американская мечта – про то, что, изменив себя, можно изменить общество. А русская – что изменить общество достаточно для того, чтобы по поводу себя не париться.

    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Какая у нас модель социального поведения при столкновении с проблемой? Пойти митинговать, – а, когда митинг разогнали, затаить злобу и писать в Фейсбук про зверства режима. Я, разумеется, утрирую, но вряд ли кто-то не понял, что я имею в виду. Но могу пояснить. Кажется, с 1917 года мы исторически ориентировались на США, пытаясь и догнать их, и перегнать, и получить те же джинсы, и те же свободы.

    Но как американцы добивались своих свобод, даже если с джинсами у них проблем не было? Когда свобод добились негры? Когда – геи? Когда закончилась эпоха маккартизма? Когда был отменен Кодекс Хейса? Когда покончили (и покончили ли) с мафией и коррупцией? С какими ограничениями свобод граждане США сталкиваются сейчас? И не надо говорить, что это – совсем другое дело. 

    Дело тут одно: человек перед интерфейсом государства. Если мы должны брать пример с «цивилизованного мира», давайте рассмотрим конкретные примеры. Нас учат свободным выборам те, кто мухлюют сами. Нас учат миру страны, которые разрушают целые государства. Нас учат гуманизму политики, жертвами гуманизма которых становятся сотни тысяч убитых, раненых и беженцев.

    Если мы должны сравнить себя с гражданами других стран, давайте сравним. И окажется, что у всех нас примерно одинаковые проблемы, только вид с разных боков. Зарплаты, пенсии, медицина, СМИ, разного рода свободы и запреты, фобии и больные темы. «Патриоты» и «либералы», спецслужбы и гражданские активисты, националисты и мигранты, креативный класс и рабочая кость. Надежды на стабильность и страх перед завтрашним днем. Переписывание истории. Стыд и гордость.

    Но в чем разница? В моделях поведения. В том, как мы привыкли вести себя в повседневной жизни. И дело не в том, какой имидж у нас складывается. За рубежом интерес к загадочной русской душе сменился настороженным восприятием опасного русского тела. В девяностых мы казались за границей потерявшими родину жалкими неудачниками, объектами гуманитарной помощи, теперь – выглядим крутыми пацанами из девяностых. Спасибо пропаганде «свободного мира».

    Но между экспортным имиджем русского человека и его отечественным вариантом – две большие разницы. Законодательница интеллектуальных мод, прогрессивная интеллигенция, представляет россиян терпилами, которые не желают сбрасывать с себя гнет самодержавия. То, что первое же топанье полицейского сапога заставляет ее саму разбегаться и привычно пережидать репрессии на кухнях, особо ее не смущает. И то, что простые соотечественники великими потрясениями сыты по горло, ее построений не колеблет.

    Другое дело, что предками данная мудрость народная наставляет русского человека никому не верить. Что, впрочем, не мешает ему, как и любому другому гражданину земного шара, периодически увлекаться разными популистами. Проблема в том, что не очень верит он и в себя. Покуда не припрет. А тогда уж – Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай… Вопрос в том, как, чтоб быть сильнее, перевести эту энергию в мирное русло, не задействовав военный режим.

    Любая страна репрезентирует себя через своих героев, через свои подвиги – мирные или военные, культурные или научные. Свои подонки могут служить источником ксенофобии, но, как ни странно, соревнование отрицательных качеств на показатели рейтинга народов в мировой цивилизации не особо влияет. Истории героев – основа и национального мифа, и культурной экспансии (что демонстрировал и Голливуд, и шедевры советского кино).

    Герой – это необязательно про подвиг, но обязательно про модель поведения. Герой необязательно рискует жизнью, но обязательно рискует, делая выбор. Выбор ради созидания. Советская мобилизационная идеология была эффективна на авралах, но сдохла при переходе к мирному труду, потому что не соответствовала реальности. Мы нуждаемся в героизации обыденной жизни. Сегодня подвиг – это развитие. Шаг за шагом добиваться цели – соревнуясь с другими, узнавая других. На блюдечке с голубой каемочкой искомый результат никто никому не подносит.

    Мы должны учиться рефлексировать. Взвешивать «за» и «против». Отвечать за свой выбор, а не валить вину за него на власть или врагов народа. Учиться понимать чужую правду (понимать – не значит принимать: мы – разные, и это хорошо). Гражданское общество состоит не из хороших людей с хорошими лицами, которые за все хорошее и против всего плохого, а из мотивированных профессионалов, которые понимают, что общество нуждается в каждом. Хороший человек – это профессия, когда он помогает другим (например, волонтер).

    Мотивированные люди хотят добиться конкретных результатов, изменить что-то в сфере своих компетенций. Так они меняют свою страну и отношение к ней – свое и чужое. Любое поколение – поколение героев. Но не каждое поколение об этом знает. Мы нуждаемся не в идеологии, а в пропаганде здорового образа интеллектуальной жизни. Счастье – это не когда тебя понимают, а когда понимают себя. Иногда нужно выйти не на площадь, а во двор, чтобы его почистить.

    Когда на площадь ломятся толпы, а не одиночки, это не подвиг, а торжество стадного чувства. Мы должны понимать ценность индивидуального выбора. Людям свойственно рассказывать о своих достижениях. «Пропагандировать» их. Это можно считать хвастовством, а можно – передачей опыта. Человека, как и драматургического героя, создает цель. И судим мы о нем даже не по результату, а по истории его пути к этой цели. Мы должны рассказывать эти истории.

    Герои советского кино служили нравственным ориентиром для поколений советских людей. И с точки зрения «человеческого материала» эти поколения были ничем не хуже нынешних или предыдущих. Точно так же американцев воспитывали их герои. Порождает ли общество героев, или герои его создают – спор о курице и яйце. Первично то, что образы и опыт героев – реальных и литературных – живут в памяти людей. Чтобы народ знал своих героев, ему нужно о них рассказывать.

    Вот задача сегодняшних кино, телевидения, журналистики. И эта задача – не в том, чтобы штамповать бравурные сопли. Хотим догнать и перегнать Америку там, где ее еще стоит догонять – в искусстве драматургии? Давайте смотреть на ее героев. Это не паяцы с деревянными мечами, истекающие клюквенным соком. Это не Силы Света. Это живые люди, выбирающие между добром и злом на каждом шагу. Они не всегда делают правильный выбор. Но всегда имеют ценностный ориентир.

    Мы любим истории людей, бросившихся ради спасения других в огонь или воду, но они немногому учат нас, – ведь в экстремальных ситуациях мы оказываемся редко. В жизни всегда есть место подвигу, но не всегда есть время. В истории, которая учит, на пути героя к цели оказываются не одно, и не два препятствия. В такой истории мы не знаем, что выбрали бы, и что должны были бы выбрать на его месте. Потому что не знаем, какой выбор хуже.

    Хорошая история – не про выбор между хорошим и плохим, а про выбор цены, которую так или иначе придется заплатить за любое решение. Она не про то, что люди делятся на хороших и плохих, а про то, что они делятся на сильных и слабых, и что сила – не в кулаках, а в правде. Вот только правда у каждого – своя. Люди привыкли жить в мире, который описывается лозунгами. Но в таком мире они всегда будут на поводу у тех, кто громче их выкрикивает.

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