Граффити-портрет Бродского к 80-летию поэта закрасили в Петербурге

Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный 24 мая в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили утром 25 мая.

«Это фото было сделано сегодня в 11.38 мск. В 10.00 мск Бродский был еще на месте. Прохожие пытаются расчистить только что нанесенный раствор», – говорится в сообщении на официальной странице Музея Бродского в Instagram.

Как пишет «Фонтанка», администрация Центрального района Петербурга не причастна к уничтожению граффити. Портрет поэта закрасили по инициативе завхоза школы № 189, на территории которой нарисовали портрет поэта.

«Вы знаете, что в школе делать граффити нельзя? Ни вывешивать, ни развешивать, ни писать нельзя. Мы идем под контролем! Обращайтесь в ГАТИ! Потому что это решение ГАТИ, что на государственных учреждениях не должно быть никаких граффити», – заявила завхоз.

Портрет Бродского появился напротив Дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, где поэт жил вместе со родителями с 1955 по 1972 год и откуда уехал в эмиграцию. В день 80-летия Бродского в Петербурге планировалось открытие музея поэта в «тех самых полутора комнатах», но пандемия коронавируса вынудила отложить это событие, рассказал ТАСС директор музея Павел Котляр.