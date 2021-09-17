В Германии допустили выход Франции из НАТО

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:55  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком Jose Luis Magana/AP/ТАСС
Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...

Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
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Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Трамп и ядерная война с Китаем

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    срыв сделки века


    Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками

    календарь 2022 года


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    В Германии допустили выход Франции из НАТО

       17 сентября 2021, 11:52
    Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС
    Текст: Наталья Макарова

    «Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.

    «Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    «Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.  

    «Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.

    «Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.

    «И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.

    Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.

    В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.

    Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.

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    Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
       16 сентября 2021, 13:42
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

    «Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

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    Цена на газ в Европе продолжила падение
       16 сентября 2021, 18:08
    Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.

    Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.

    Общее падение за день составляет порядка 15%.

    Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.

    За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Коментарии (65)
    Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками
       17 сентября 2021, 08:00
    Фото: US Navy
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times.

    Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости».

    Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.

    «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.

    В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.

    Коментарии (50)
    В США призвали не шутить с российской армией
       16 сентября 2021, 15:25
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алина Назарова

    Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.

    По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».

    Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.

    Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.

    Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.

    Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.

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    МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
       16 сентября 2021, 14:38
    Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.

    Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».

    «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

    10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. 

    Коментарии (62)
    Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
       16 сентября 2021, 19:20
    Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    «Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

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    Планируете ли вы принять участие в выборах 17-19 сентября?



    Обсуждение:  43 комментария

    Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.

    До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.

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    Коментарии (42)
    Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
       16 сентября 2021, 13:24
    Фото: PHILIPPE WOJAZER/REUTERS
    Текст: Елена Лексина

    «Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.

    «Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».

    «Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.

    «То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».

    Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.

    «Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.

    Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.

    В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

    В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.

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    В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
       17 сентября 2021, 08:29
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.

    Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».

    Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.

    Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.

    В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.

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    Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
       17 сентября 2021, 10:02
    Фото: Rod Lamkey/CNP/Sipa USA/REUTERS
    Текст: Алина Назарова

    Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.

    О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.

    По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.

    Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.

    Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.

    Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».

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    Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации

    17 сентября 2021, 01:32

    Текст: Антон Никитин

    Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.

    Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.

    Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.

    В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.

    Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.

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    Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса
       16 сентября 2021, 14:32
    Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Брюссель не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, Евросоюз проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

    «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал Стано, передает РИА «Новости».

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

    Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину»

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    Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США

    16 сентября 2021, 13:26

    Текст: Алина Назарова

    Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.

    «Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.

    По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.

    Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. 

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    В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе

    17 сентября 2021, 12:39

    Текст: Алина Назарова

    Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.

    Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».

    «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.

    Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении. 

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    Приложение «Навальный» удалили после бесед с послом США в России

    17 сентября 2021, 11:05

    Текст: Алина Назарова

    Приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

    «Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», – заявил Климов, передает РИА «Новости».

    По его оценке, в Google и Apple сделали «единственно правильный вывод»: на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. «Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», – сказал сенатор.

    При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. «Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным», – заявил сенатор.

    О том, что приложение «Навальный» удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу.

    Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.

    Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.

    Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.

    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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    В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции

    17 сентября 2021, 12:42

    Текст: Алина Назарова

    Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».

    В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

    Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

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