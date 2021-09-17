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В Германии допустили выход Франции из НАТО
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«Теперь Париж может расколоть НАТО из-за политических и коммерческих потерь», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Франция отказалась от совместного с США празднования 240-летия Чесапикского сражения в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами.
«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», – считает немецкий политолог Александр Рар.
«Американцы, в свою очередь, начинают вооружать соседей Китая, причем в Азии хватает стран, готовых стоять на страже интересов США и вести политику сдерживания Пекина. Речь идет прежде всего о Южной Корее, Японии и в первую очередь об Австралии, из которой Вашингтон пытается сделать антикитайский щит и меч», – добавил собеседник.
«Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев «дружить» против Китая, но Франция не соглашается с определенными решениями американцев, в то время как немцы и другие европейцы в этом вопросе пока на стороне США», – добавил эксперт.
«Поэтому теперь Париж может расколоть НАТО. Президент Макрон остается большим критиком альянса, поскольку считает, что альянс должен защищать Европу, а не решать внешнеполитические проблемы США», – продолжил Рар.
«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал Рар.
Ранее стало известно, что Франция отменила совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами. Об этом сообщила New York Times.
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж. «Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
Американская Politico написала, что Франция потерпела геостратегическое поражение в Индо-Тихоокеанском регионе.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем США создали военный блок против Китая, унизив Францию. Военный эксперт, китаист Василий Кашин объяснил участие Австралии в новом военном альянсе, а политолог Сергей Федоров указал на унижение Франции со стороны США.
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Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Цена на газ в Европе продолжила падение
Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила падение до порядка 735 долларов за 1 тыс. кубометров после рекордных показателей среды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена на октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах опустилась до отметки в 735,1 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Общее падение за день составляет порядка 15%.
Ранее в четверг цена падала ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.
За день до этого стоимость газа впервые в истории достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров.
Франция отменила торжества в США после скандала с подлодками
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Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы в знак протеста против потери многомиллиардного контракта на поставку атомных субмарин Австралии, заключившей альтернативную сделку с американцами, сообщила New York Times.
Как сообщает издание, торжества по случаю 240-летия Чесапикского сражения, в котором французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам, должны были пройти в пятницу в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе, передает РИА «Новости».
Вместо этого, как сообщает издание, высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно возвращается в Париж.
«Отмена торжеств стала непосредственным отражением того гнева, который испытывают французские политики и дипломаты из-за субмаринной сделки», – говорится в тексте публикации.
В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие между странами.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы
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Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов.
Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России».
«Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
Россия пригрозила американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
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МИД предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что Москва может возвести барьеры для бизнесменов США, терпение на исходе, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.
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Ранее заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне.
До этого министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану.
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Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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«Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.
«Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».
«Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.
«То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».
Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.
«Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
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В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
Стало известно о подготовке визита Нуланд в Россию
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Вашингтон и Москва обсуждают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, точная дата визита пока не назначена, но в переговорах фигурирует ноябрь.
О том, что Виктория Нуланд, весной вступившая в должность заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, этой осенью может посетить Россию, «Коммерсанту» рассказали информированные источники в Вашингтоне и Москве. «Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», – сказал источник в столице США. Российские дипломатические источники поделились похожей информацией: предварительно визит планируется на ноябрь.
По данным издания, с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй – все постсоветское пространство, включая Украину.
Некоторые источники в Москве не исключают, что у Виктории Нуланд может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле – заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком. Возможность познакомиться друг с другом у них была в Женеве: они оба находились в составе делегаций своих стран во время июньского российско-американского саммита.
Именно Украина, если визит Нуланд состоится, может стать одной из главных тем на встречах в Москве. Нуланд плотно занималась регионом, когда работала помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии во время второго срока президентства Барака Обамы. На этот период пришлись украинский Евромайдан, начавшийся в 2013 году, начало и самая острая фаза войны в Донбассе, а также присоединение Россией Крыма.
Украинский Майдан прославил Нуланд в России. Зимой 2013 года она появилась там, пообщалась с протестующими и угостила их бутербродами и печеньем. Этот ее жест породил геополитический мем «печеньки Госдепа».
Минфин США раскрыл объем вложений России в американские гособлигации
Объем вложений России в американские государственные облигации в июле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 4,006 млрд долларов, следует из опубликованных Минфином США документов.
Доля долгосрочных облигаций в июле, как и в июне, составила 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов, эта цифра также совпадает с показателем за июнь, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в июле осталась Япония с показателем 1,31 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.
В прошлую среду министр финансов США Джанет Йеллен спрогнозировала истощение резервов Соединенных Штатов к октябрю, заявив о необходимости нарастить госдолг. В начале августа министерство финансов США начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с достижением потолка госдолга.
Напомним, в июне Россия увеличила объем вложений в госдолг США с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов. Ранее Россия сократила вложения в госдолг США с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае. Резко сокращать вложения в госдолг США Россия начала в 2018 году.
Британия и США не проинформировали ЕС о создании нового военного альянса
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Брюссель не был информирован о новом партнерстве США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, Евросоюз проводит контакты с партнерами, чтобы узнать подробности, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Джонсон раскрыл подробности создания военного блока Австралии, Британии и США
Новое партнерство в сфере безопасности, сформированное Австралией, Великобританией и США (AUKUS), не нарушает режим нераспространения ядерного оружия и не направлено против каких-либо стран, заявил глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Считаю важным пояснить Палате общин, что партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране. Этот шаг просто свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США, об общих для трех стран ценностях и о высоком уровне взаимного доверия, который позволяет нам делиться ядерными технологиями», – заявил Джонсон, отвечая на вопрос о том, является ли создание AUKUS ответом на усиление военной мощи Китая.
По словам Джонсона, члены нового партнерства также заинтересованы в защите «демократии, прав человека, а также свободы судоходства и торговли во всем мире», передает ТАСС.
Вместе с тем в ЕС заявили, что не были проинформированы о создании альянса США, Великобритании и Австралии и сейчас пытаются получить дополнительную информацию. «Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе, мы проводим контакты с партнерами, чтобы узнать подробнее об этой инициативе», – сказал официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group.
В Кремле согласились с мнением Меркель о ситуации в Донбассе
Москва согласна с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей ничтожным прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Абсолютно», – ответил он на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой, передает ТАСС.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвала ничтожным прогресс в реализации договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
Песков также заявил, что США в целом влияют на принимаемые в Киеве решения, однако влияние по поводу выполнения минских соглашений до сих пор не было оказано, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства... С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос в связи с возможным приездом в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, могут ли США способствовать реализации минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении.
Приложение «Навальный» удалили после бесед с послом США в России
Приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«Это сделали сами компании и после целого ряда мероприятий: бесед с послом США в РФ, соответствующих предписаний прокуратуры РФ, соответствующих действий Роскомнадзора и после состоявшегося вчера заседания временной комиссии по защите госсуверенитета», – заявил Климов, передает РИА «Новости».
По его оценке, в Google и Apple сделали «единственно правильный вывод»: на территории России все должны исполнять российскую Конституцию и другие законы. «Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», – сказал сенатор.
При этом Климов отметил, что комиссия продолжит мониторинг. «Это не первый случай, что после предостережений, высказанных, в том числе, и нашей комиссией, такие компании как Google и Apple уделают вредоносный контент, который по сути является противоправным», – заявил сенатор.
О том, что приложение «Навальный» удалено из мобильных версий магазинов приложений Google Play и App Store, стало известно ранее в пятницу.
Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией*» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store.
Представителей компаний пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Он отметил, что ведомство может оштрафовать компании, но пока ждет их реакции. Также в Совфеде заявили, что масштаб преступлений при участии Apple и Google в ближайшие дни может увеличиться.
Одновременно глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.
В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции
Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.