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Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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«Для Франции это сродни политическому унижению, потому что она очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической отрасли, тем самым увеличив свое влияние в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее глава МИД Франции счел ударом в спину решение Австралии разорвать многомиллиардный контракт по подлодкам из-за создания оборонного альянса с США и Британией.
«Такая нервная реакция обусловлена тем, что Франция очень рассчитывала на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, «программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны».
«Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда», – пояснил он.
«То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане».
Кроме того, «для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению». «Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа «Мистраль». Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят», – добавил эксперт.
«Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной. Он подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации. «Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
Между тем австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
В то же время премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
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Захарова объяснила, что будет означать отказ IT-гигантов США от вызова в Совфед
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Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС.
Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем.
«Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов.
В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.
Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа
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Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не намерена продлевать контракт с Газпромом на поставки топлива.
Наимский выразил надежду, что трубопровод Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников. По словам польского чиновника, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября 2022 года, передает РИА «Новости».
«Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом», – заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl.
Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.
В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у России канал доставки газа в Европу.
Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию
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«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области.
«На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант.
По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо.
«Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины.
Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру
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«Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант.
В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021».
Цена газа в Европе рухнула до 800 долларов за 1 тыс. кубометров
Цена на газ в Европе на закрытии торгов рухнула до уровня предыдущего дня после того, как на пике сегодня достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Как сообщает ТАСС, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов упала до около 800 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Газпром нарастил поставки газа за рубеж
С начала года Газпром, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,8% (на 53,9 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 357,7 млрд кубометров, сообщили в холдинге.
Экспорт газа за указанный период в страны дальнего зарубежья вырос на 17,4% (на 20,6 млрд кубометров) – до 138,6 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму, цитирует сообщение компании ТАСС.
«Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (141,3 млрд кубометров за тот же период 2018 года)», – добавили там.
С начала года компания нарастила поставки газа в Турцию (на 157,7%), Германию (на 35,8%), Италию (на 15%), Румынию (на 347,6%), Польшу (на 11,4%), Сербию (на 125,9%), Финляндию (на 19%), Болгарию (на 52,3%) и Грецию (на 12,8%).
Между тем в среду стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 950 долларов за 1 тыс. кубометров.
Эксперт назвал поставку «Железного купола» Украине «дубиной в руках обезьяны»
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«Железный купол» ни физически, ни технически не интегрируется в ПВО Украины. Сейчас ПВО этой республики, состоящее из комплексов С-300 и «Буков», оставляет желать лучшего. Причина в отсутствии запчастей и новых ракет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о возможных поставках Украине американо-израильской системы ПРО.
Стоимость батареи (защищает до 150 квадратных километров) составляет 50 млн долларов, а пуск одной ракеты – 30-40 тыс. долларов. «Зачем США вкладывать такие большие деньги в украинскую ПВО?» – недоумевает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Эксперт полагает, что поставка Украине подобных систем не оправдана ни с финансовой, ни с военной точки зрения. «На Украину никто не налетал. Со стороны России тем более никто не собирается делать этого. Поэтому для США это будет пустая трата денег», – уверен эксперт.
Если же «Железный купол» и появится на Украине, то тогда важно, где именно разместят батареи, уточнил эксперт. «России будет не холодно не жарко лишь в случае, если Киев не попытается распространить действие новой ПВО, дальность стрельбы которой от четырех до 70 километров, на Крым или на какие-то спорные территории», – заверил он.
Дрозденко предупредил, что «дубина в руках обезьяны представляет угрозу», напомнив о трагическом инциденте осенью 2001 года, когда украинский комплекс С-200 сбил над Черным морем российский Ту-154 – и кстати, «Киеву, который долго отрицал свою причастность к произошедшему, ничего не было за это».
«Даже если поставка таких комплексов ПРО и состоится, скорее всего, она станет чисто символическим жестом: например, им подарят не более одной батареи. Толку от одной батареи будет немного. Этого недостаточно, чтобы создать большую интегрированную систему ПВО», – добавил он.
Допустим, в рамках транша в 275 млн долларов Украине удастся купить не одну, а несколько батарей «Железного купола», предположил Дрозденко. «Это ничего в принципе не меняет. В Израиле «Купол» – это только четвертый этап их ПВО, кроме него, есть еще «Праща Давида» и другие средства перехвата. И все равно израильтяне не смогли перехватить в недавнем конфликте все допотопные палестинские ракеты типа «Град». Дело в том, что «Купол» нужен исключительно для перехвата ракет малой и средней дальности, это ПВО для узких задач», – пояснил Дрозденко. «И в любом случае у российской армии есть системы подавления ПВО», – подытожил эксперт.
О том, что Киев рассчитывает получить от США системы израильской противоракетной обороны «Железный купол», сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что это стало возможным за счет договоренностей Зеленского с коллегой из США Джо Байденом. Правда, в качестве повода для заявления в администрации Зеленского использовали обычную публикацию в американской прессе. «Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – отметили в администрации.
Согласно поправке, Пентагон должен подать в Конгресс отчет, описывающий варианты продажи или передачи таких систем Киеву. В законопроекте уже упоминается военная помощь Украине на 275 млн долларов, но пока ничего не говорится о поставках системы ПВО или ПРО.
Как известно, «Железный купол» создан израильской компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon. Эта оборонная система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, она сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.
Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил телеканалу «Украина 24» о том, что Киев планирует использовать «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», – пояснил Арестович. По его словам, сама эта система не станет панацеей для украинской обороны, но сможет повысить боеспособность армии.
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич назвал важной перспективу получения от США средств противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».
Умер муж Хакамады
Бизнесмен, финансист и писатель Владимир Сиротинский скончался, об этом сообщила его супруга Ирина Хакамада в социальных сетях.
«Последний сэт мужа. Он ушел», – написала Хакамада в сториз в Instagram.
Владимир Сиротинский – четвертый супруг Хакамады. С 2017 года он руководил разработчиком образовательного сервиса LinguaLeo.
Россия созвала заседание ГА из-за условий пропуска в штаб-квартиру ООН
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Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал провести в четверг срочное заседание Генеральной Ассамблеи для обсуждения решения властей Нью-Йорка о необходимости предоставления делегатами при входе в штаб-квартиру международной организации доказательства вакцинации от коронавируса.
«Ввиду чувствительности этого вопроса для каждой страны-члена мы требуем проведения срочного заседания Генассамблеи 16 сентября, чтобы обсудить ситуацию», – приводит РИА «Новости» текст письменного заявления дипломата, которое было разослано странам-членам ООН, а также генсеку организации и председателю сессии ГА ООН.
«Мы были очень удивлены и разочарованы, получив ваше письмо от 14 сентября, в котором вы «твердо поддерживаете» требование предоставлять доказательство вакцинации для получения доступа в зал Генассамблеи, как того запросили власти Нью-Йорка», – говорится в письме.
«Россия придает большое значение необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии COVID-19. Тем не менее, мы выступаем решительно против того, чтобы в зал Генассамблеи пускали только людей с доказательством вакцинации. Это явно дискриминационная мера и она будет противоречить соглашению между ООН и США касательно штаб-квартиры от 1947 года», – говорится в письме.
Ранее власти Нью-Йорка потребовали, чтобы все делегаты и сотрудники, которые будут входить в зал Генассамблеи ООН, предоставляли свидетельство о том, что они привиты от коронавируса. Соответствующее письмо офис мэра города направил председателю 76-й сессии ГА ООН Абдулле Шахиду. В ответе Шахид поддержал меры, предложенные мэрией, «в качестве важного шага к возврату к полномасштабной Генассамблее».
Ранее в МИД России допустили возможность переноса комитетов ГА ООН из Нью-Йорка. Напомним, в октябре 2019 года Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. После этого Россия обвинила США в умышленном затруднении работы ООН, предложив перенести заседания Первого комитета ООН из США в Европу. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что Иосиф Сталин предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. Лавров также пообещал приготовить США «сюрприз». Газета ВЗГЛЯД разбирала визовую войну США с Россией в ООН.
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Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму
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Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией.
За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС.
Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество».
В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.
Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить.
Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября
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Поставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, заявил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему.
«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – заявил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».
Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября.
Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».
Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского Нафтогаза заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.
Немецкие экологи потребовали пересмотреть решение по «Северному потоку – 2»
Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние «Северного потока – 2» на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение.
«DUH опротестовала решение (BSH) не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию», – говорится в заявлении экологов, передает ТАСС.
В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Процесс получения разрешения на газопровод «Северный поток – 2» от немецкого регулятора может занять около четырех месяцев.
Врачи объяснили «омолаживающий» эффект тюрьмы для Ефремова
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Актер Михаил Ефремов за время своего заключения заметно поправил здоровье, поскольку не имеет доступа к алкоголю, уверены врач-психиатр Алексей Казанцев и нарколог Сергей Нурисламов.
«За этот период он стал более стройным. Наверняка восстанавливается функция внутренних органов: печень, которая была поражена алкоголем, поджелудочная железа, нагрузка на сердце за счет отсутствия алкоголя и наркотиков гораздо уменьшилась. Он получает в местах лишения свободы поддерживающее лечение своих хронических заболеваний – ему это пошло только во благо», – сказал Казанцев, передает 5-tv.ru.
Нурисламов напомнил, что алкоголь для организма является токсическим ядом, он может участвовать в метаболизме.
«Его переизбыток в процессе своего «расщепления» дает метаболит ацетальдегид – он очень нехорошо воздействует на нервную систему, приводя к полинейропатии. Это связано с мозжечковой атаксией», – уточнил нарколог.
Он добавил, что у артиста сейчас восстанавливаются клетки головного мозга, потому Ефремов в суде предстает отдохнувшим, словно после лечения.
«Он может стать более эмоциональным, более отзывчивым, более раскрепощенным. Даже профессиональные качества могут улучшиться, потому что ушел алкоголь, потому что нет того, что меняет личность», – констатировал врач.
В среду осужденному на семь с половиной лет Ефремову отказали в смягчении приговора. Сам Ефремов заявил на суде, что его не интересует, пристегивался ли ремнем погибший в ДТП, поскольку вся вина лежит на артисте.
Также актер сказал, что до конца жизни не сможет расплатиться за свое преступление, он назвал это «наказанием за вседозволенность» По его словам, образ погибшего курьера Сергея Захарова не покидает его.
Между тем юрист Александр Добровинский, также участвовавший в процессе в качестве адвоката потерпевших, заявил, что Ефремов пытался «сыграть в игру с правосудием».
«Попытка выдавить слезу рассказами о плохом здоровье, о том, что господин Ефремов молится за Сергея Захарова, признание того, что я пытался образумить Михаила Ефремова во время процесса, но [экс-защитник Ефремова Эльман] Пашаев не давал ему услышать моих слов. Вся эта игра в три наперстка была раскрыта, и поэтому суд оставил решение о сроке в том же виде», – прокомментировал Добровинский решение суда.
Он добавил, что Ефремову не везло с адвокатами, и это могло также повлиять на решение суда.
«Единственным, кто пытался договориться мирным путем и кто, вообще, обратился к потерпевшим и ко мне – это был адвокат Алешкин, которого тут же адвокаты Ефремова устранили, еще и написали на него донос», – поделился воспоминаниями Добровинский.
Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.
В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
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Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой НАТО, заявила на слушаниях в Конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.
«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», – приводит слова Смит на слушаниях в Конгрессе РИА «Новости».
С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, Североатлантический альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, при этом Смит считает, что многое еще предстоит сделать.
«Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, – идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках», – сказала кандидат на пост постпреда США при НАТО.
Она также пообещала в случае своего утверждения работать с американскими союзниками и партнерами над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию российского экспортного газопровода «Северный поток – 2». Кандидат на дипломатическую должность назвала его «плохой сделкой» и «геополитическим проектом», который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.
Кроме того, Смит добавила, что продолжит ставить «непростые вопросы» перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
Напомним, во вторник замглавы комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен предсказал разрушение мира в случае войны с Россией. Он также заявил, что для поддержания стабильности в отношении России важно «более сильное НАТО».
В июле бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. В мае бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.
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В Зарядье неизвестный прыгнул в Москву-реку с Парящего моста
Очевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье гражданин прыгнул в Москву-реку. На место следуют оперативные службы.
«По тревоге к месту происшествия направлена дежурная смена спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Однако по прибытии выяснилось, что неизвестный мужчина самостоятельно выбрался из воды и скрылся в неизвестном направлении», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента ГОЧСиПБ.
Ранее столичные спасатели вытащили из Москвы-реки мужчину, прыгнувшего с моста ночью.
Савченко раскрыла роль США в утверждении военной стратегии Украины
Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.
По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».
«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».
При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.
Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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