Эксперт объяснил участие Австралии в новом военном альянсе США и Британии

«Австралия оказалась надежным партнером Вашингтона и Лондона в Азиатско-Тихоокеанском регионе, несмотря на попытки Китая экономически привязать к себе Канберру», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, китаист Василий Кашин, комментируя создание США, Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS. «Пока речь идет не о военном альянсе в чистом виде, а скорее о новом партнерстве США, Британии и Австралии в сфере оборонной промышленности», – считает политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. По его словам, новая инициатива связана с планами перевооружения Австралии, в частности, со строительством подводных лодок. «Австралия – ключевой партнер США и Великобритании в регионе. Но в отличие от Японии или Южной Кореи Австралия не имеет мощного промышленного потенциала, – поясняет политолог. – Ранее Канберра уже выдвигала ряд инициатив по повышению собственной обороноспособности, например, по производству ракетного оружия с американской помощью. Теперь же появилась новая крупная программа, которую три страны будут совместно реализовывать». Он отметил, что между ними уже налажено тесное военное сотрудничество, более того, Австралия входит в так называемое Содружество разведок англоязычных стран («Five Eyes»). «Поэтому между странами установился высокий уровень доверия, который позволяет обмениваться военными технологиями», – уверен Кашин. Что касается возможной реакции Китая на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США к расследованию обстоятельств возникновения пандемии. «Видимо, это стало последней каплей для Пекина, поскольку он ввел против Канберры большое количество неформальных экономических санкций, ограничив разные виды австралийского экспорта, что больно ударило по Австралии», – пояснил он. «Для Австралии Китай – важный торговый партнер. Однако происходящее является важным свидетельством того, что политика в очередной раз оказывается важнее экономики, – констатирует политолог. – Вероятно, австралийские политические силы готовы терпеть экономические издержки ради того, чтобы сопротивляться китайскому влиянию и сохранить свой альянс с США и Британией». На этом фоне эксперт прогнозирует в ближайшее время усиление санкционного давления на Австралию со стороны Китая. «Это будет иметь прямые позитивные последствия для России, поскольку Австралия является нашим экономическим конкурентом на китайском рынке, – уточняет он. – Канберра – крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции, а это как раз те рынки, на которых мы пытаемся закрепиться. Поэтому нам имеет смысл следить за развитием китайско-австралийских отношений: когда китайцы ограничивают свою торговлю с австралийцами, для нас открывается дополнительное окно возможностей для наращивания своего экспорта». Также решение Австралии строить подводные лодки, отказавшись от соответствующего контракта с французами, по мнению Кашина, стало «решительным шагом в развитии их военно-морской мощи, что потребует колоссальной внешней помощи со стороны ближайшего союзника – Великобритании». «У Великобритании есть собственный военный союз в Азии под названием «Пятистороннее соглашение о защите» («Five Power Defense Arrangements»), в который входят Австралия, Новая Зеландия, Малайзия и Сингапур. Долгие годы после окончания холодной войны он находился в летаргическом состоянии, однако в последние годы его пытались оживить, в результате чего увеличилось количество совместных мероприятий, – указывает эксперт. – Кроме того, Великобритания по-прежнему остается страной с первоклассными морскими силами и опытом их применения в Азии. В то же время Австралия – член Британского содружества наций. У двух стран теснейшие отношения в военной сфере, поэтому Британия будет играть важную роль в передаче военных технологий и обучении личного состава армии Австралии». Кашин добавил, что новый оборонный союз не является дополнением к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). «QUAD не является оборонным союзом и скорее всего никогда им не станет. Кроме того, каждая из сторон QUAD видит в этом диалоге что-то свое. В частности, если США и Япония любят подчеркивать военные аспекты диалога, связанные со сдерживанием Китая, то Индия использует его просто для балансирования своего внешнеполитического курса. Нью-Дели не горит желанием связывать себя жесткими обязательствами и для него это скорее дополнительный канал развития отношений с США и их союзниками», – объяснил он. По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. «Страны-участницы ставят цель повысить эффективность уже существующего сотрудничества. Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и существенно усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние», – рассказал Кашин. Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. «Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру», – отметил эксперт. По его мнению, этот альянс очень далек от России, поэтому Москве не стоит ожидать каких-то военно-политических последствий от его создания. «Это проблема для китайцев из-за потенциального усиления Австралии и увеличения военных мероприятий в регионе», – резюмировал политолог. Накануне в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году. При этом Австралия заявила о своем решении отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение ударом в спину и заявил, что это подрывает доверие с Австралией. В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки. Об этом сообщает Reuters.

Представители IT-компаний США фактически признают свою причастность к вмешательству в российские выборы, если не станут участвовать в соответствующем заседании Совфеда, убеждена официальный представитель МИД Мария Захарова. «Придут ли представители американских компаний на данное заседание или не придут? Если не придут, то, считайте, они автоматически расписались в собственной вовлеченности в эти процессы. А если придут, то мы послушаем их объяснения, потому что вопросов накопилось немало», – передает ее слова ТАСС. Дипломат в эфире «России 24» добавила, что в преддверии выборов многократно усилились информационные атаки на Россию, они продолжатся и в дальнейшем. «Но мы готовы к этому», – цитирует Захарову РИА «Новости». Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. В США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией 14 сентября 2021, 03:24

Война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Хайтен назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время». Он подчеркнул, что СССР и США – «первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия». Однако, как подчеркнул генерал, «с принципиальной точки зрения» США «никогда не воевали» с СССР, страны лишь сохраняли потенциал сдерживания. «Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», – приводит его слова ТАСС. Такая война «разрушит мир», сказал Хайтен, «разрушит мировую экономику», «это будет плохо для всех». Он считает, что в рамках стратегического диалога США «добивались неплохого успеха» с СССР, «а теперь и с Россией», с которой ведут «переговоры по стратегической стабильности». «И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – сказал он. Генерал подчеркнул, что такого же рода стратегические переговоры на уровне Госдепа и Пентагона нужно вести и с Китаем, поскольку несмотря на все отличия у стран «есть фундаментальная общая цель, и это – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо». Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард отметил, что впервые у США есть «два равных оппонента, потенциальных противника, имеющих ядерное оружие», прежде страна «никогда не оказывалась в подобной ситуации». По его мнению, «прежние методы работы не будут эффективны». «Очевидно, что это совершенно иная стратегическая ситуация, чем та, с которой мы имели дело с завершения Второй мировой войны, когда мы столкнулись с двумя сильными врагами в разных частях света», – сказал он. Ричард заявил, что «Китай совершил стратегический прорыв», его «масштаб расширения военных возможностей практически не имеет примеров в истории». Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО 16 сентября 2021, 05:58

Речь идет в первую очередь о ядерных вооружениях, но также касается обычных видов вооружений, космического и кибероружия. При этом Ричард отметил, что Россия «методично продолжает широкомасштабную модернизацию» своих вооруженных сил и «остается нарастающей угрозой». Напомним, бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер заявила, что вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней. Бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис не исключил войну между Россией и США в случае вступления Украины в Североатлантический альянс.

Читатели британской газеты Daily Mail с иронией отреагировали на статью о замеченном в водах пролива Ла-Манш «российском корабле-шпионе». В появившейся в понедельник публикации говорится о том, что судно «выполняло» тайные подводные задачи вблизи интернет-кабелей. Многие пользователи не стали придавать этой новости большого значения, отметив, что перед британским властями стоит гораздо более серьезная проблема. Так, комментатор под ником RichyG1987 порекомендовал обратить внимание на «пару сотен надувных лодок, отплывающих от французского побережья» (читатель, вероятно, имел ввиду наплыв мигрантов). «Выследить российский корабль они рады-радешеньки, а суденышек из Франции не замечают», – написал one punch micky, передает РИА «Новости». «Еще одна русская страшилка, чтобы отвлечь людей от подорожания страховки!», – считает Thewiseone. Другие пользователи решили немного поиронизировать. Так, Call it as it is призвал не тратить время на его интернет-кабель, так как «его и так плохо подключили». «Мне иногда кажется, что по-своему было бы и неплохо, если бы Путин нас захватил. Никаких тебе больше протестов и никаких нелегалов», – поделился своим мнением другой юзер. Среди комментаторов также нашлись паникеры, которые призвали срочно остановить Россию, назвав Великобританию «живой мишенью». В августе СМИ сообщали, что британские военные испугались глубоко погрузившихся российских подводных лодок проекта «Борей», выполняющих «зловещие задачи» в Атлантическом океане. Эксперт объяснил отказ Си Цзиньпина от встречи с Байденом 15 сентября 2021, 11:30

«На фоне постоянной критики Пекина со стороны Вашингтона встреча с Байденом привела бы Си Цзиньпина к потере лица как внутри страны, так и за рубежом», – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов, комментируя отказ лидера КНР от встречи с президентом США и его совет смягчить риторику в отношении Китая. «С момента прихода Байдена в Белый дом американская администрация усилила давление на Китай, причем не только с точки зрения экономических санкций, но и с точки зрения эмоциональности своей риторики. Для Китая становится ясно, что главная задача Вашингтона – это своеобразная «игра» с Пекином, – считает эксперт клуба «Валдай», врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. – С одной стороны, Вашингтон показывает готовность к диалогу, а с другой – отжимает от Китая целый ряд его союзников, то есть тех, кого Пекин подпитывал много лет за счет инвестиций и приучал работе с Китаем». На этом фоне, по словам эксперта, «встреча с Байденом привела бы Си Цзиньпина к потере лица, потому что за последнее время Вашингтон не сделал ничего конкретного, чтобы улучшить двусторонние отношения». «В частности, США не смягчили свою риторику по правам человека в СУАР, а этот вопрос очень важен для Китая. Во-вторых, Вашингтон постоянно критикует Пекин за распространение коронавирусной инфекции, – объясняет китаист. – В-третьих, США вводят серьезные ограничительные меры против крупнейших китайских компаний, которые выходят на зарубежные рынки». По мнению Маслова, «США не намерены менять свою позицию в этих вопросах, вследствие чего для переговорного процесса нет благоприятной почвы». Кроме того, «у Си Цзиньпина есть слушатели не только вне Китая, но и внутри страны». «В связи с этим встречаться с Байденом стало бы потерей имиджа Си Цзиньпина и внутри КНР, – уверен собеседник. – Поэтому он говорит, что сначала США необходимо привести в порядок свою риторику в отношении Китая, а потом уже переходить к обсуждению двусторонних экономических проблем». «Больше всего Китай не переносит имиджевую критику, в то время как остальные проблемы он готов обсуждать и решать», – резюмировал Маслов. Ранее источники сообщили, что китайский лидер Си Цзиньпин отверг предложение президента США Джо Байдена провести очный саммит, а также посоветовал Вашингтону смягчить риторику. В Вашингтоне в связи с этим некоторые чиновники решили, что «Пекин продолжает вести жесткую игру», передает Financial Times. В Белом доме считали, что состоявшийся разговор должен был прояснить, «готов ли» лидер Китая «к серьезному взаимодействию», учитывая, что «череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата». Отмечается, что Си Цзиньпин «использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая», но его «общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику». Когда Байдена попросили прокомментировать информацию Financial Times и спросили, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, президент США ответил: «Неправда». Однако, как сообщает пресс-пул Белого дома, «не было ясно», опровергал ли Байден материал Financial Times или имел в виду, что отказ китайского лидера его не разочаровал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки». Замглавы МИД КНР Се Фэн на переговорах в Тяньцзине с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман назвал США изобретателями «дипломатии принуждения». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров заявил о вмешательстве США в российские выборы 15 сентября 2021, 10:02

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. По словам министра, Москва ждет ответа от США, почему происходит вмешательство в дела России. «Данные ему (послу) передали, они достаточно серьезные. Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он уточнил, что вмешательство США в дела России касалось отказа зарубежных платформ убрать контент. «Я не буду подробно рассказывать об этих фактах. Факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. В общих чертах я так скажу. Конкретные факты были переданы американскому послу. Он воспринял этот документ как информацию, которую он обещал проверить. Правда, он сказал, что у них нет никаких данных о том, будто кто-то нарушает российское законодательство», – сказал министр. В пятницу сообщалось, что посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Лавров также указал, что НАТО категорически отказывается вести диалог с Россией по линии военных. При этом Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах. «В целом они (Североатлантический альянс) категорически отказываются вести диалог по линии военных, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», – заявил Лавров. В США призвали «как можно скорее» начать сближение с Россией 15 сентября 2021, 13:53 Текст: Алина Назарова

Вашингтону следует срочно начать сближение с Москвой, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества России и Китая, пишет журнал The American Conservative. По мнению автора статьи Теда Карпентера, сейчас Вашингтон ведет холодную войну на два фронта, что не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы. Агрессивная политика Соединенных Штатов, выраженная в торговых спорах с Китаем и многочисленных дипломатических скандалах с Россией, позволяет соперникам наращивать экономические и военные связи, считает журналист. В случае полномасштабного конфликта российско-китайский союз окажется сильнее, добавляет он, передает РИА «Новости». Карпентер предлагает властям четко определить, на каком государстве Соединенным Штатам стоит сконцентрировать внимание. По его мнению, из-за размеров экономики следует выбрать КНР, а значит Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы. Также автор призвал уменьшить присутствие США в других регионах мира. Он напомнил о военных в Сирии и Афганистане, а также борьбе с правительствами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. При этом он назвал недавний выход войск США из Афганистана исключением из правила и добавил, что попытки переместить базы в страны Центральной Азии делают его менее значимым. Ранее замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США начали разработку программы по борьбе с российским влиянием в Европе 14 сентября 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Американское агентство по международному развитию (USAID) запросило у администрации президента США 2,8 млрд долларов на обновленную программу «поддержки демократии» для европейских государств, в центре внимания которой находится борьба с влиянием России. По данным СМИ, проект направлен на содействие странам Центральной и Восточной Европы, а именно – Болгарии, Венгрии, Чехии, Польше, Словакии, Румынии, Словении и Хорватии. Предполагается, что основной упор сделают на развитие потенциала НПО, структур гражданского общества и СМИ, которые должны будут содействовать «определению курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям», передает RT. Одна из заявленных USAID целей – «усиление потенциала» различных неправительственных образований, структур гражданского общества и СМИ «для содействия демократическим свободам и реформам». Как говорится в документе, это поддерживает усилия USAID для стран в европейском регионе для «определения курса на пути к обеспечению большей приверженности общим евро-атлантическим целям». Кроме того, в программе заявляется намерение сосредоточиться на борьбе с «пагубным иностранным влиянием» в регионе. По мнению авторов документа, «злонамеренные субъекты» «подают пример» лидерам других стран и «сеют раздор с помощью дезинформации», а также участвуют в коррупционной деятельности. Как заявляют составители документа USAID, новая программа укрепит способность государств противостоять такому влиянию на их политические системы. В связи с этим американское ведомство планирует расширить инструментарий для «противодействия дезинформации». «Программа также стремится усилить существующие государственные механизмы, которые поддерживают систему сдержек и противовесов, транспарентность и демократическую подотчетность», – говорится в документе. При этом в описании конкретных задач проекта упоминается борьба с «влиянием России». «Программа призвана интегрировать деятельность, которая рассматривает вопросы, связанные с коррупцией внутри страны и коррупцией, которая проистекает из иностранного незаконного финансирования, а также деятельность, направленную против злонамеренного влияния Кремля по всем вышеупомянутым целевым направлениям», – пишут в USAID. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что проект Вашингтона по демократизации направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе. Британцы испугались возможного нападения России 14 сентября 2021, 09:58 Текст: Алина Назарова

Читатели британской газеты Daily Express на фоне стратегических учений «Запад-2021» активно обсуждают возможность реального военного конфликта по инициативе Москвы. Поводом для дискуссии послужила статья, автор которой отметил рост обеспокоенности среди стран – членов НАТО, имеющих общую границу с Белоруссией. В частности, командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем опасается нападения России в ближайшем будущем. Многие пользователи сошлись во мнении, что странам Прибалтики уже давно пора заняться укреплением своей обороны вместо того, чтобы уповать на защиту со стороны других государств. «Если НАТО и ЕС хотят настроить Россию против себя на границах, им следует ожидать ответных действий», – считает GarryGo, добавив, что США все равно не хватит мужества развязать реальную войну. «Эстония правда боится нападения России? Она собирается вторгнуться в Прибалтику? Прямо как в советское время?» – задается вопросами скептически настроенный читатель под ником Granchi, передает РИА «Новости». Однако некоторые комментаторы сочли опасность, исходящую от России, не такой уж мнимой. Так пользователь под ником mmuu убежден, что Москва всегда будет защищать русских, проживающих за рубежом. «Леопард не меняет пятен. Это стало понятно еще после событий в Крыму», – метафорично объяснил он. Нашлись и те, кто вспомнил про существовавшую некогда Берлинскую стену, которую «не следовало сносить». «Именно Запад и ЕС хотели снести Берлинскую стену. Какой парадокс – ведь сейчас Евросоюз ставит заборы на границах прибалтийских стран», – подчеркнул Mk2. Учения «Запад-2021» представляют собой завершающий этап совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России в этом году. Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем 13 сентября 2021, 23:30

Бюрократия приводит к тому, что США «невероятно медленно» действуют при конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Оценивая Стратегию национальной обороны США, обнародованную в 2018 году, Хайтен указал, что в ней «содержится подход, основанный на угрозах» безопасности США, который «имеет большую силу». Хотя «это начало движения к вызову», с которым США «столкнутся в отношениях с Китаем», сказал Хайтен, есть важный «недостаток» – США «весьма бюрократичны и избегают рисков», а потому «движутся невероятно медленно». Если бы у США «не было бы никаких потенциальных противников», подобная скорость оказалась бы приемлемой, но при наличии таких «конкурентов», как Россия и Китай, необходимо «также быстро продвигаться», сказал Хайтен. «А мы по-прежнему движемся слишком медленно», – приводит его слова ТАСС. Говоря о проблемах предыдущих стратегий, Хайтен посетовал, что приходилось «рассказывать каждому потенциальному конкуренту в мире, что именно вы делаете». В результате «потенциальные противники», включая Россию и Китай, «следили и знали, что именно делали» США, «начали наращивать потенциал для противодействия». Сейчас Пентагон пересматривает действующую СНБ. Хайтен полагает, что Китай является для США большей угрозой, о «которой нужно беспокоиться не только сегодня, но и в ближайшей и долгосрочной перспективе». Однако, по его словам, «это не означает, что нужно сбрасывать со счетов потенциальную угрозу, которую несет Россия». Он указал на «значительно большие ядерные силы» России, которые «практически полностью модернизированы». «А наши – нет, так что это создает для нас серьезные вызовы в том, что касается России», – сказал генерал. Напомним, глава Северного командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхерк заявил, что Россия с ее большим количеством современной военной техники представляет сегодня главную военную угрозу для США. Захарова назвал целью проекта США по демократизации Украины давление на Россию 14 сентября 2021, 10:21 Текст: Алина Назарова

Проект Вашингтона по демократизации Украины направлен на сдерживание России и на создание нестабильной обстановки в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». «(Президенту Украины Владимиру) Зеленскому дают деньги в поддержку только для того, чтобы опять же реализовывать свою основную цель - давление на Россию и продвижение, как они говорят, демократии по всему миру. Опять же основной целью и основной площадкой этой концепции является наша страна. ... Это инструмент, которым США оперируют, чтобы сдерживать нашу страну, постоянно создавать вот эту ситуацию нестабильности, чтобы иметь возможность постоянно нас в чем-то обвинять», – сказала она. Захарова отметила, что этот проект не отвечает интересам народа Украины. «В интересах народа Украины не сделано ничего. Сделано все против интересов народа этой страны», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал членов конгресса США оказать содействие в усилении давления на Россию для «прекращения репрессий и освобождения всех незаконно удерживаемых лиц». В ФБР не увидели активизации в России борьбы с хакерами 15 сентября 2021, 05:25 Текст: Антон Антонов

Вашингтон не видит со стороны властей России активизации борьбы с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, заявил замглавы ФБР Пол Эббот. Эббот заявил об «отсутствии свидетельств того», что власти России «приняли меры» против хакеров, «которые действуют в созданных для них благоприятных условиях». Он сообщил, что США «просили о помощи и сотрудничестве по тем людям» которые, по информации Вашингтона, «находятся в России, против них выдвинуты обвинения». «Мы не видели каких-либо действий, так что, я бы сказал, в этом отношении ничего не изменилось», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Hill. Напомним, американская компания Recorded Future, специализирующаяся на компьютерной безопасности, заявила, что власти России приструнили хакеров, атаковавших США. В середине июня жертвами хакерских атак стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и крупная мясоперерабатывающая компания JBS. При этом США фактически обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников. Суд оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении Уилана из России 14 сентября 2021, 10:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уиллана оставлено без рассмотрения и направлено в министерство юстиции России для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки», – передает РИА «Новости» сообщение суда. Ранее Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана. До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными. Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России 16 сентября 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника. По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США. Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года. В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией». Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол». В ЕС призвали совместно с США противостоять России и Китаю 16 сентября 2021, 10:56 Текст: Алина Назарова

Европейский союз совместно с США и другими партнерами должен противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении Европарламента по итогам принятия доклада по отношениям России и ЕС. «По мнению Европарламента, ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности, чтобы противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка. ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников», – указывается в заявлении, передает РИА «Новости». Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям ЕС с Россией. Доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались – 72. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» России, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, «если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов».