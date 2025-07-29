Опубликована запись беседы брата Ермака перед поездкой «за наркотиками» в Афганистан

Tекст: Вера Басилая

Аудиозапись попала в распоряжение РИА «Новости». На ней Денис Ермак, младший брат главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, беседует с помощницей Натальей Кузьменко перед отправлением в Афганистан.

На записи слышно, как Ермак поручает оформить билеты в Кабул себе и спутникам – Евгению Богатыреву и Ахмаду Касими, а также просит заказать на обратный путь багажные места для всех и забронировать отдельные номера в гостинице.

Как отмечает источник, по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Кабул, в багаже Богатырева и Касими на Украину якобы были перевезены наркотики. Ермак выступал организатором поездки.

Известно, что Денис Ермак в 2014-2016 годах участвовал в боевых действиях киевского режима против Донбасса как снайпер. С марта по июнь 2022 года служил старшим наводчиком минометного взвода в 122-м батальоне теробороны Украины. С июня 2022 года продолжает службу снайпером в Главном управлении разведки Украины.

Ранее информированный источник заявил, что Денис Ермак летом 2024 года якобы привез на Украину наркотики для политического руководства страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Противники Зеленского еще во время предвыборной кампании обвиняли его в употреблении наркотиков.

Позднее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.