Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

Пользователи интернета обсуждают странное поведение украинского президента Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Вопросы пользователей вызвало поведение Зеленского во время совещания в Закарпатской таможне. Опубликованное видео назвали «Зеленский сыграл Добкина-младшего».

Видимо, речь идет о подозрениях в отношении нардепа Дмитрия Добкина – в 2016 году тот «в зале Верховной Рады удалился за колонну, а затем начал вести не совсем адекватно», пишет «Страна.ua». Тогда высказывалось предположение, что Добкин принял накротики.

На записи, сделанной во время совещания в Ужгороде в субботу, Зеленский «все время осматривается по сторонам и меняет выражение лица».

В комментариях высказываются предположения, что президент Украины сильно устал, а его поведение объясняют переутомлением. Однако многие связывают «гримасы» Зеленского с «чем-то сильнодействующем».