Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро

Участок земли в Арктике размером с Манхэттен продается за 300 млн евро

Tекст: Денис Тельманов

Участок, площадь которого сопоставима с размером Манхэттена, представляет собой последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что участок расположен примерно в 40 милях от города Лонгйир на острове Шпицберген и включает в себя более трех миль береговой линии.

Участок отличается разнообразием ландшафта: горы, фьорды и арктическая дикая природа. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, а с октября по февраль наступает темный сезон.



Продажа участка происходит на фоне рекордно теплого лета 2023 года в Арктике. Из-за изменения климата в регионе Шпицбергена сократилась площадь морского льда. По мнению экспертов, это открывает новые возможности для России, которая получает доступ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам.

«Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», - отметил юрист Пер Киллингстад.



