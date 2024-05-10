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    Путин собирает команду под решение сложных задач
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    10 мая 2024, 23:11 • Новости дня

    Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро

    Участок земли в Арктике размером с Манхэттен продается за 300 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    На продажу выставлен участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике. Его стоимость составляет 300 миллионов евро.

    Участок, площадь которого сопоставима с размером Манхэттена, представляет собой последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага, сообщает РИА «Новости».

    Отмечается, что участок расположен примерно в 40 милях от города Лонгйир на острове Шпицберген и включает в себя более трех миль береговой линии.

    Участок отличается разнообразием ландшафта: горы, фьорды и арктическая дикая природа. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, а с октября по февраль наступает темный сезон.

    Продажа участка происходит на фоне рекордно теплого лета 2023 года в Арктике. Из-за изменения климата в регионе Шпицбергена сократилась площадь морского льда. По мнению экспертов, это открывает новые возможности для России, которая получает доступ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам.

    «Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», - отметил юрист Пер Киллингстад.


    10 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами

    Источник: Водитель упавшего с моста пассажирского автобуса в Петербурге не справился с управлением

    Названа предварительная причина падения в Мойку автобуса с пассажирами
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Водитель пассажирского автобуса, упавшего в воду с Поцелуева моста в центре Петербурга, не справился с управлением, сообщили в оперативных службах.

    Источник подчеркнул: версия о том, что водитель не справился с управлением, является предварительной, передает ТАСС.

    Напомним, автобус с 20 пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга. Водитель автобуса, упавшего в Мойку, задержан в качестве подозреваемого.


    Ранее было возбуждено уголовное дело за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Сообщалось, что в аварии погибли четыре человека.

    Стало известно, что Московский и Октябрьские райсуды Петербурга 23 раза привлекали компанию ООО «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку автобус, всего на владельца было наложено штрафов на 3 млн 600 тыс. рублей.

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    10 мая 2024, 12:00 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии Стубб назвал единственный путь к миру на Украине

    Президент Финляндии назвал единственный путь к миру на Украине
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Единственный путь к мирному соглашению по Украине лежит через поле боя, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Он выразил надежду, что в 2025 году путь к соглашению откроется, однако пока этот момент не наступил, передает РИА «Новости».

    «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя», – резюмировал Стубб.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил за созыв равноправной международной мирной конференции по Украине.

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    10 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    Минобороны: ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой

    ВС России уничтожили склад западного ракетного вооружения под Одессой
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы, радиолокационные станции ЗРК С-300 и П-19, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб «Hammer» и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и «Vampire», а также 163 беспилотника, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Также в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23905 беспилотников, 512 ЗРК, 15964 танка и других боевых бронированных машин, 1282 боевые машины РСЗО, 9437 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21570 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    10 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах

    South China Morning Post: Россия возвела сеть разведывательных баз на Курилах, посылая сигнал Японии

    В Китае заявили о возведении Россией сети разведывательных баз на Курилах
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия завершила строительство сети разведывательных баз на Курильских островах, что, по мнению экспертов, является сигналом Японии о последствиях поддержки ею Украины, сообщает South China Morning Post.

    По мнению профессора факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймса Брауна, Россия хочет показать Японии, что у шагов по поддержке Киева есть последствия, и они не в интересах Токио, передает РИА «Новости».

    Новые базы позволят России лучше отслеживать действия Японии и США. Базы станут «глазами и ушами» России, направленными на север Японии, отмечает профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

    Таким образом, Москва сможет быть в курсе действий Японии, анализируя сигналы их радаров – а значит и того, что делают союзные ей США.

    Напомним, Япония и США ранее провели учения с двумя авианосцами.

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    10 мая 2024, 06:04 • Новости дня
    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca

    Гинцбург: побочный эффект вакцины AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на очистке

    Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca
    @ francesco rossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что опасный побочный эффект вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на дополнительной фильтрации и очистке препарата.

    «Вакцина AstraZeneca была самой дешевой, а секретов на этом свете не бывает, особенно когда вопрос касается денег, и больших денег», – заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

    По его словам, дешевизна достигалась «довольно-таки примитивной» системой очистки.

    «Как мне показалось из публикаций, которые я видел, хотя специально я вопрос не изучал, там ограничивались только процедурой фильтрации», – пояснил Гинцбург.

    Ранее The Daily Telegraph сообщила, что AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование вакцины на фоне судебных исков от пострадавших от редкого побочного эффекта, вызывающего образование тромбов.

    По словам Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V», в отличие от британской, подвергается процедурам дополнительной фильтрации и очистки, что увеличивает стоимость производства, зато исключает побочные эффекты.

    «Можно заключить, что препарат AstraZeneca содержал много побочных продуктов клеточного происхождения наподобие ДНК, двунитевых РНК. Чужеродное ДНК действительно может провоцировать тромбообразования у определенной категории людей. Двунитевая РНК может провоцировать воспаления различного характера», – подчеркнул Гинцбург.

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    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    10 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    Bloomberg: Пентагон и SpaceX заблокировали использование Starlink Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство обороны США в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска предприняло меры, чтобы не допустить использования Россией спутниковой системы Starlink в конфликте с Украиной. Об этом сообщил помощник главы космической политики Министерства обороны США Джон Пламб.

    «Совместно с представителями SpaceX мы пресекли несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя с Украиной», – заявил Пламб.

    Он не стал раскрывать методы, используемые для блокировки доступа, однако подчеркнул, что SpaceX не сотрудничает с Россией в данном вопросе, передает Ura.ru.

    Пламб уточнил, что Пентагон имеет дело с президентом SpaceX Гвинн Шотвелл, а не с Илоном Маском.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что терминалы Starlink «официально не поставляются и не используются в России».

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    10 мая 2024, 18:00 • Новости дня
    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия быстро дойдет до Киева и Одессы

    В США предрекли переход под контроль России Киева и Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска продвигаются вперед и не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

    Джонсон заявил, что Запад в панике, он понятия не имеет, что делать, потому что продвижение российской армии набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы.

    По его словам, русские наступают по всей линии фронта и занимают, как минимум, один поселок в день, и не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы, передает РИА «Новости».

    Ранее Джонсон заявил, что Одесса перейдет под контроль России к концу лета. По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово.

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    10 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине

    Кэмерон призвал Запад ужесточить борьбу с Путиным на Украине

    Кэмерон призвал Запад «пересидеть» Путина на Украине
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным», сообщила газета Daily Mail.

    По словам Кэмерона, Запад должен показать готовность «пересидеть» Путина на Украине. Он предупредил, что необходимо действовать жестче из-за вновь опускающейся «холодной войны» на европейский континент, передает РИА «Новости».

    В комментариях под статьей пользователи заявили, что не будут голосовать за партию, которая тратит налоги на то, чтобы конфликт на Украине продолжался как можно дольше. Кроме того, комментаторы назвали  Кэмерона «высокомерным дураком».

    Ранее Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России. После этого Москва предупредила Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины.

    Британия заявила, что военный атташе России является «тайным офицером военной разведки», и решила его выслать.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему британцы в отношении России ведут себя даже более безумно, чем США, и чем им ответит Москва.

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    10 мая 2024, 11:16 • Новости дня
    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина

    Посол Гальперин: Пугачева и другие артисты из России считаются израильтянами

    Израиль стал считать своими гражданами Пугачеву и Галкина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других уехавших российских артистов израильтянами, они успешно интегрировались, заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

    Дипломат отметила, что с Пугачевой не встречалась, но ее песни помнит. Посол подчеркнула, что приехавшие в Израиль артисты и люди из иных сфер не испытывают проблем, иногда выступают с концертами, передает ТАСС.

    Гальперин отметила, что в Израиле есть театр «Гешер», где показывают спектакли на русском языке, так что все довольно успешно интегрированы в стране.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

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    10 мая 2024, 17:03 • Новости дня
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    В Одесской области начали незаконно мобилизовывать пророссийских украинцев
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Ольга Иванова

    Источники в российских силовых структурах сообщили, что в Одесской области наблюдается неравноценная мобилизация по отношению к жителям с пророссийскими и проукраинскими взглядами.

    Источник рассказал РИА «Новости», что в Одессе ТЦК пытаются насильно мобилизовать даже жителей, не подлежащих призыву.

    По его словам, пророссийски настроенных одесситов насильно мобилизуют и отправляют, в том числе, на «мясные штурмы», а проевропейски и прокиевски настроенное население западных районов Одесской области, в частности Измаильского района, не мобилизуют.

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, ранее в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца.

    Коментарии (10)
    10 мая 2024, 17:15 • Новости дня
    Мишустин решил проверить не ответивших на звонки депутатов министров

    Tекст: Вера Басилая

    И.о главы правительства России Михаил Мишустин попросил у председателя Госдумы Вячеслава Володина список членов кабинета министров, которые не отвечают на звонки и запросы депутатов, и пообещал разобраться.

    Мишустин пообещал разобраться сегодня же с теми членами правительства, кто не перезвонил и не ответил депутатам, передает РИА «Новости».

    Ранее Володин подчеркнул, что есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа и не могут дозвониться до министров.

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    10 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса прохожий рассказал о случившемся

    Очевидцы рассказали, как спасали людей из утонувшего в Петербурге автобуса
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спасавший людей из утонувшего в Мойке автобуса Мухаммад Гасанов рассказал, что он сразу бросился в холодную воду, чтобы помочь пострадавшим.

    Мужчина рассказал, что гулял неподалеку, когда произошло ЧП. По его словам, он видел, как произошло ДТП: сначала автобус врезался в машину, а потом упал в реку, передает канал «360».

    Гасанов сразу же бросился спасать, не задумываясь, что вода ледяная. По его словам, это его не испугало, потому что он в Дагестане купается в озере даже, если вода холодная.

    «Всем, кому смогли, оказали помощь», – рассказал он, заметив, что немногие очевидцы последовали его примеру, передает канал «360».

    Петербуржец Николай заметил, что спустя минуту после происшествия несколько очевидцев бросились в воду, чтобы попытаться помочь пострадавшим. По его словам, спецтранспорта еще не было, на мосту стали собираться люди, какой-то человек бежал со спасательными кругами по набережной, несколько парней прыгнули в воду, пишет «Российская газета».

    По его словам, люк на крыше автобуса уже был открыт, там лежал мужчина, не подававший признаков жизни, его пытался привести в чувство какой-то молодой человек, видимо, из тех, кто прыгнул спасать. Николай также отметил, что заметил в воде одного человека, который плыл вдоль борта автобуса от водительского окна к люку.

    Ранее водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса был задержан в качестве подозреваемого.

    Автобус с пассажирами в салоне упал в реку Мойку в центре Петербурга, известно о четырех погибших. В оперативных службах сообщили, что водитель пассажирского автобуса не справился с управлением.

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    10 мая 2024, 19:28 • Новости дня
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    Медведев пригрозил Кэмерону ответным ударом «не только по Киеву»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «мутным британцем» после того, как тот призвал «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца».

    Он рассказал в своем Telegram-канале, что помнит Кэмерона, когда тот «не был даже патентованным русофобом».

    Медведев напомнил, что британскими ракетами управляют не в Киеве, а в Британии. «При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев. И не только с обычными ВВ, но и со специальным боеприпасом», – написал он.

    «Отработка ответа на такие атаки – цель запланированных учений», – подчеркнул он.

    Ранее Кэмерон призвал Запад действовать жестко для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным».

    Напомним, Россия проведет учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ. В Минобороны сообщали, что в ходе учений будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия.

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    10 мая 2024, 15:09 • Новости дня
    Ганчев предупредил о провокациях Киева на фоне боев на харьковском направлении
    Ганчев предупредил о провокациях Киева на фоне боев на харьковском направлении
    @ Владимир Трефилов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина может организовать информационные провокации на фоне боев на харьковском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Бои идут на части участков на линии соприкосновения, включая приграничье. Он призвал всех, кто следит за новостями с украинской стороны, сохранять бдительность, передает ТАСС.

    Ганчев также призвал жителей, проживающих в местах вблизи ведения боев, соблюдать осторожность и не покидать укрытия без острой необходимости.

    Минобороны ранее сообщало, что ВС России освободили Котляровку и Кисловку в Харьковской области.

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