Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Участок земли в Арктике выставлен на продажу за 300 млн евро
Участок земли в Арктике размером с Манхэттен продается за 300 млн евро
На продажу выставлен участок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике. Его стоимость составляет 300 миллионов евро.
Участок, площадь которого сопоставима с размером Манхэттена, представляет собой последний частный участок на девяти островах норвежского архипелага, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что участок расположен примерно в 40 милях от города Лонгйир на острове Шпицберген и включает в себя более трех миль береговой линии.
Участок отличается разнообразием ландшафта: горы, фьорды и арктическая дикая природа. С апреля по август здесь постоянно светит солнце, а с октября по февраль наступает темный сезон.
Продажа участка происходит на фоне рекордно теплого лета 2023 года в Арктике. Из-за изменения климата в регионе Шпицбергена сократилась площадь морского льда. По мнению экспертов, это открывает новые возможности для России, которая получает доступ к дополнительным морским путям и энергетическим запасам.
«Это единственная возможность для покупателя занять позиции в высоких широтах Арктики и закрепиться в стратегическом плане», - отметил юрист Пер Киллингстад.