На «сбитого фурой» Зеленского в новом видео высыпали кокаин

Новое видео с кандидатом в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским появилось в соцсетях, на этот раз в видео на шоумена высыпают вещество, похожее на кокаин.

На этот раз мимо Зеленского вновь проезжает фура, после чего на кандидата высыпается белый порошок, а затем появляется знакомая по первому ролику «белая дорожка» из похожего на кокаин вещества, передает ТАСС.

Видео с надписями: «Теперь Аваков доволен?» и «С ним все в порядке, потому что он под кайфом» первоначально было размещено на странице в Facebook под названием «Бойкот Партии Регионов». Позже это видео на своей странице разместил советник президента Юрий Бирюков. При этом он написал: «Уважаемые (кем-то и где-то) МВД! Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ! Закрывайте дело!».

Напомним, ранее в Telegram-канале Порошенко появился ролик, на котором фура сбивает Зеленского. Опубликованное видео смонтировано на основе рекламы шоумена в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что публикация такого ролика свидетельствует об «агонии» Порошенко. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.