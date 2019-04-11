На Украине завели дело после появления ролика с попавшим под фуру Зеленским

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту распространения штабом действующего президента страны видеоролика, на котором оппонента Петра Порошенко, шоумена Владимира Зеленского сбивает фура.

Главное следственное управление нацполиции Украины открыло дело по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), говорится в сообщении на сайте МВД страны.

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Напомним, накануне в Telegram-канале Порошенко появился ролик, на котором фура сбивает Зеленского. Опубликованное видео смонтировано на основе рекламы шоумена в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что публикация такого ролика свидетельствует об «агонии» Порошенко.

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля.

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