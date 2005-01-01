Шарий рассказал об агонии Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал появившуюся в Telegram-канале действующего президента Украины Петра Порошенко видеозапись, на которой фура сбивает его оппонента Владимира Зеленского.

«Это видео – это агония. Я не говорю, [что это] дно, это уже набило оскомину. На самом деле, это агония. Во-вторых, это, конечно, уже сумасшествие. В-третьих, это, конечно, можно расценивать как угрозу. Я вам гарантирую, если бы дело касалось самого Порошенко, то уже на Западе все визжали бы, истерили, как обезьяны бились бы головой в прутья клетки и кричали бы, что это недопустимо, выражали бы озабоченность. А здесь… Это по сути угроза убийства кандидата в президенты, который (…) опережает Порошенко на 29 процентных пунктов. У Порошенко должны быть 20%, плюс-минус. У Зеленского – 49%. (…) Это колоссальный разрыв. Именно поэтому происходит такое, что объяснить с точки здравого смысла, конечно, невозможно», – заявил Шарий в своем блоге на YouTube.

По словам Шария, Порошенко может начать «отмазываться», сказать, что его Telegram-канал, где была размещена ссылка на видео, якобы взломали. «На самом деле, мнение может быть однозначным – это агония режима, последние дни», – констатировал эксперт.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Напомним, накануне в Telegram-канале Порошенко появился ролик, на котором фура сбивает Зеленского. Опубликованное видео смонтировано на основе свежей рекламы шоумена в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию.

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