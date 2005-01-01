Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России.

Еще недавно о Максиме Степанове в России мало кто слышал, теперь его имя буквально гремит в СМИ. Немудрено – он стал главным героем «бунта на корабле», принадлежащем пока еще президенту Украины Петру Порошенко. Той частью президентской вертикали власти, которая обломилась в прямом эфире.

Порошенко подписал указ о снятии Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации, или ОГА («на наши деньги» – губернатора), но Степанов категорически отказался уходить, подчеркнув, что указ главы государства незаконен и не соответствует конституции – отстранить председателя можно лишь по представлению правительства. Вскоре после этого неизвестный телефонный террорист «заложил бомбу» в здании Одесской ОГА, и его спешно эвакуировали.

«Это первый мне известный в истории Украины случай, когда губернатор открыто пошел против решения президента», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев, комментируя сложившуюся ситуацию.

Параллельно административный кризис разгорается в Херсонской области. Председатель местной ОГА Андрей Гордеев попросился в отставку сам, но президент ее до сих пор не одобрил. По мнению экспертов, это связано с тем, что Гордеева на столь важном этапе попросту неким заменить: два его заместителя отстранены от работы по разным причинам (в том числе из-за убийства местной журналистки Екатерины Гандзюк), еще один – Андрей Балонь, как полагают, уже «переметнулся» на сторону Владимира Зеленского, а мэр Херсона Владимир Миколенко после обнародования гордеевского заявления взял подозрительно срочный отпуск и покинул страну – улетел в Грузию.

Максим Степанов (фото:Архип Верещагин/ТАСС)

Эта ситуация напоминает уже о крысах, которые бегут с тонущего корабля, а это совсем другая история, нежели бунт на нем же. Однако и одесский, и херсонский кейсы свидетельствуют в пользу одного – Порошенко готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов.

С точки зрения социологии и электоральной географии победа Зеленского практически предрешена. Должна произойти действительно нестандартная или чрезвычайная ситуация, чтобы пока еще действующий президент догнал фаворита. Речь может идти о войне или о выпадении из шкафа Зеленского сразу нескольких скелетов, но при более-менее стандартном развитии событий Порошенко обречен.

Он отстает от Зеленского почти вдвое – 15,95% против 30,24% в первом туре. Он не может рассчитывать на голоса русскоязычных, голосовавших за Бойко или Вилкула. Он имеет огромный антирейтинг – почти половина респондентов заявляют, что не будут голосовать за Порошенко ни при каких обстоятельствах, тогда как у Зеленского этот показатель колеблется в районе 20%.

Наконец, победу во втором туре все социологические службы Украины в настоящий момент отдают Зеленскому, а большинство из них – стоит это признать – довольно точно предсказали результаты первого тура.

Проще говоря, все идет к тому, что выборы закончатся со счетом 60 на 40 в пользу Зеленского, причем для Порошенко это будет не самый плохой результат. Предотвратить его может либо, повторимся, чрезвычайные ситуации, либо масштабное использование административного ресурса для проведения фальсификаций. А у Порошенко слишком много причин для того, чтобы держаться за власть до последнего, в противном случае ревизия и переоценка его деяний на посту президента неизбежны, а предполагаемого «патрона» Зеленского – олигарха Игоря Коломойского – людская молва наделяет мстительностью.

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При этом надо понимать, что в странах с более-менее прозрачной избирательной системой, конкурентной политикой, наблюдателями и уверенным доступом в интернет фальсификации могут перекрыть разницу максимум в пять–семь процентных пунктов. «Нарисовать» больше крайне трудно, а без огромного скандала с ворохом доказательств – невозможно. Но иногда – нужно. И корректировать придется разницу не в пять–семь, а в 10, лучше – в 15 процентных пунктов. Для этого «на местах» нужны преданные и проверенные люди. В украинских условиях – это председатели ОГА, назначаемые лично президентом.

Пять лет назад, когда Порошенко еще не переметнулся на сторону националистов и «ястребов», ведя кампанию под лозунгами за мир и терпимость, русскоязычный юг Украины обеспечил ему победу уже в первом туре. Теперь ситуация строго обратная: Одесскую и Херсонскую области объединяет то, что в первом туре они наделили Зеленского значительным преимуществом над Порошенко, который выступил в этом регионе гораздо хуже, чем в среднем по стране. Игра в «русскоязычного трезвенника» на последнем этапе кампании уже не поможет, так что без корректировки результатов голосования на юге о победе в финале «шоколадному королю» можно даже не мечтать.

Херсонского губернатора Гордеева описывают как человека, абсолютно лояльного президенту. Но из этого еще не следует, что он готов вписаться в уголовное преступление с неочевидными результатами. Желанием избежать столь серьезного риска легко объяснить его внезапное заявление об отставке, но других рук для столь грязного дела у Порошенко просто нет, поэтому Гордеев до сих пор в должности.

Что же касается Одессы, Степанов человеком Порошенко никогда не являлся. Он, как модно сейчас говорить, «эффективный менеджер», которого связывают с окружением бывшего президента Леонида Кучмы.

При Викторе Ющенко Степанов был замом главы Одесской ОГА, при Викторе Януковиче возглавил госпредприятие «Полиграфкомбинат Украина», которое изготавливает бланки официальных документов (включая, кстати, избирательные бюллетени), а при Порошенко вернулся в Одессу по конкурсу, объявленному на замещение должности губернатора после скандального отстранения Михаила Саакашвили. Аналитики считали, что Порошенко он приглянулся имиджем успешного менеджера и отсутствием личных политических амбиций.

Через третьи–четвертые руки Степанова связывают с Коломойским, но с Коломойским на Украине через третьи–четвертые руки можно связать почти любого. Важнее, что наличие у себя принципиальной нелояльности к Порошенко Степанов наглядно доказал своим фортелем. Очевидно, что обеспечения фальсификаций на столь важном для президента участке фронта от него можно не ждать.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Конечно, всё это не доказывает, что фальсификации действительно будут. Но – говорит в пользу этого. Прибегать к подобным фокусам в первом туре Порошенко было слишком опасно ( отдельные инциденты в «огрызках» Донецкой и Луганской областей оставим за скобками). Это обнажило бы его тактику, вызвало бы лишний скандал, позволило бы конкуренту усилить надзор на уязвимых направлениях (кстати, отсутствие у Зеленского хорошей команды наблюдателей – отличительная черта первого тура). Но теперь вопрос стоит категорично – победа или поражение, которое грозит «шоколадному королю» крайне неприятными последствиями.

Сомнительно, что коллективный Запад (не важно – Европа или США) согласует для президента Украины такую игру. Это для него невыгодно с имиджевой точки зрения при том, что переизбрание Порошенко больше не кажется особо ценным призом ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне – тамошняя пресса, регулярно докладывая об успехах украинских реформ, винит за все провалы лично главу государства.

Но не вызывает сомнений и то, что в случае возникновения такой альтернативы, как потеря Украиной управляемости и ее дальнейший распад, Запад окажет поддержку лояльной ему власти, наделив ее дополнительной легитимностью. Понимая это, Порошенко может рискнуть.

С точки зрения России это стало бы идеальным вариантом развития событий.

Переизбрание Порошенко с «грубо нарисованным» результатом предполагает дальнейшую деградацию Украины. Во-первых, это дестабилизирует ситуацию в ней вплоть до риска очередного Майдана. Во-вторых, гарантирует то, что экономика этой страны не получит передышки, поскольку улучшение отношений Киева с Москвой нужно прежде всего украинской экономике, а Порошенко российские власти фактически объявили бойкот. В-третьих, это сделает Украину с нелегитимным и непопулярным президентом во главе токсичным активом для Запада, и гул голосов, недовольных безоговорочной, во вред себе же поддержкой ее политики, станет гораздо громче.

Наконец, признавать результаты выборов, сфальсифицированных в условиях недопуска на Украину российских наблюдателей по линии ОБСЕ, Москве совершенно необязательно. И это обеспечивает ей свободу маневра в отношениях и с Украиной, и с Донбассом.

Конечно, многими в РФ украинцы воспринимаются как «братский народ». Но в настоящий момент Украина является крайне враждебным к нам государством.

То, что неопытный политик Зеленский способен эту ситуацию переломить, сомнительно – скорее, велик риск того, что ожидающие от него «подлянки» «ястребы» и националисты начнут заниматься агрессивной самодеятельностью на линии разграничения в Донбассе, как поступали уже не раз.

Поэтому дальнейшее ослабевание врага под руководством непримиримого Порошенко кажется более перспективным результатом, пока еще время работает на нас.

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