Эксперт: Одесский губернатор открыто пошел против Порошенко

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8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
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Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
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Трамп встал на защиту свободы в университетах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Эксперт: Одесский губернатор открыто пошел против Порошенко

               8 апреля 2019, 15:00
            Фото: oda.odessa.gov.ua
            Текст: Оксана Борисова

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            «Это первый мне известный в истории Украины случай, когда губернатор открыто пошел против решения президента», – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. Так он прокомментировал отказ одесского губернатора Максима Степанова покинуть свой пост по приказу Порошенко.

            «Степанов заявил, что президент предлагал написать заявление об отставке, что он не видит причин уходить с поста, заявление подписывать отказался и намерен продолжать исполнять свои обязанности», – отметил руководитель издания «Таймер» Юрий Ткачев.

            Напомним, что в понедельник на сайте президента Украины был опубликован указ об увольнении Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации. Другим указом Порошенко назначил первого замглавы области Сергея Паращенко врио главы региона. Однако Степанов заявил, что никаких заявлений об отставке он не писал, а Порошенко вышел за полномочия президента, записанные в конституции.

            Источник в центральном избирательном штабе Порошенко сообщил, что Степанов и еще трое чиновников будут отправлены в отставку из-за результатов президентских выборов в регионе – в Одесской области с серьезным отрывом победил Владимир Зеленский.

            «С учетом того, что это первый случай подобной ситуации в истории украинского местного самоуправления, то прогнозы строить сложно. Аналогии нет: губернатор открыто пошел против решения президента, – отмечает Ткачев. – Это очень неприятный сигнал для Порошенко, потому что он теряет управляемость, теряет авторитет. Это может закончиться очень плачевно.  В первую очередь возникает вопрос, сможет ли команда Порошенко в этой ситуации провести выборы так, как она хочет их провести».

             

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 76 комментариев
            Кроме того, киевская власть продемонстрировала пренебрежение украинским законодательством.

            «По закону, действительно, президент не имеет право уволить губернатора без представления от кабинета министров, – сказал Ткачев. – Следующее заседание кабмина у нас в среду – возможно, будут вынесены определенные решения по этому поводу, а возможно, и нет». Дело в том, что между Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом далеко не безоблачные отношения, отмечает Ткачев. «Степанов, в свою очередь, считался компромиссной фигурой между рядом политических игроков, в том числе между кабмином и Порошенко».

             


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