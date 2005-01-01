Саакашвили призвал украинцев голосовать за Зеленского

Лидер украинской партии «Движение новых сил» и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили выразил поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому и призвал голосовать за него во втором туре выборов.

«Владимир Зеленский – следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без всяких предварительных условий», – написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

«Сейчас поражение [действующего президента Украины Петра] Порошенко и его клики – это потрясающий шанс для Украины. «Движение новых сил» будет сражаться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!» – заявил Саакашвили.

Ранее Зеленский назвал Саакашвили «защитником демократии Украины в Европе» и заявил, что его помощь понадобится новому президенту.

Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур. Согласно их подсчетам, за пост президента Украины во втором туре должны бороться Зеленский и Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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