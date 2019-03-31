Зеленский рассказал о «полезности» Саакашвили

Один из фаворитов президентской гонки на Украине шоумен Владимир Зеленский проголосовал на выборах и заявил о полезности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Зеленскому задали вопросы о возвращении Саакашвили. На это он уклончиво ответил, что «такой специалист пригодится любому кандидату», сообщает «Страна».

На вопрос о том, за кого проголосовал Зеленский, тот ответил: «За очень достойного кандидата».

Ранее в Сети появилась фейковая новость о том, что Саакашвили якобы может стать премьером в правительстве Зеленского.

В воскресенье на Украине проходит первый тур выборов. Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко считаются фаворитами предвыборной гонки.