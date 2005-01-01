Украинский президент Петр Порошенко обратился с «посланием для жителей востока Украины».

Он заявил, что необходимо «сохранить Украину», но пообещал, что «никто не будет посягать» на право жителей региона «говорить на русском языке», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

«Я сам русскоязычный», – заявил Порошенко, добавив, что для него «абсолютно естественно говорить на русском языке».

При этом во время выступления он перешел с украинского на русский.

Порошенко призвал жителей Украины выучить украинский язык, заявив, что после этого у них «все будет хорошо».

Он заявил об уважении и к другим языкам, отметив, что владеет несколькими иностранными. По его словам, для украинских граждан следует «создать комфортные условия и не ущемлять в праве общаться в быту, в школе, в образовании на том языке, который им удобнее».

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Порошенко также заявил, что, по рассказам его жены, она за 35 лет совместной жизни видела его пьяным «всего один раз, еще до свадьбы», передает РИА «Новости».

«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает», – сказал он.

Действующий президент Украины также подчеркнул, что «не утверждал и не утверждает, что Владимир Зеленский – наркоман», так как «не имеет для этого никаких оснований». При этом предложению Зеленского «пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость» Порошенко «был несколько удивлен».

Напомним, по словам Порошенко, подозрения в том, что президентом и верховным главнокомандующим на Украине может стать наркоман представляют «очень большую угрозу», а потому все население страны заинтересовано в «снятии этих вопросов».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о тяжелых временах для русского языка на Украине при президентстве Порошенко.

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