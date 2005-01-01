Анализы Порошенко не изменят народный диагноз

В оставшиеся до второго тура украинских выборов две недели все внимание украинских избирателей будет сосредоточено на дебатах между Порошенко и Зеленским – шоу на стадионе скорее всего пройдет за два дня до голосования. Противники уже начали пропагандистскую подготовку к поединку – сдали медицинские анализы. Раскрутка битвы будет вестись по всем правилам шоу-бизнеса, напоминая чемпионаты по боям без правил.

Когда на прошлой неделе Владимир Зеленский вызывал Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, не было полной уверенности в том, что они действительно состоятся. Порошенко мог испугаться – все-таки нелегко выступать против профессионального актера и шоумена.

Однако все еще действующий президент принял вызов. Как объяснил сам Порошенко у себя в твиттере, подозрения в том, что президентом и верховным главнокомандующим на Украине может стать наркоман представляют «очень большую угрозу», а потому все население страны заинтересовано в «снятии этих вопросов».

На самом деле между Зеленским и Порошенко существует двойной разрыв в первом туре и преимущество в два с половиной раза, которое показывает опрос про тур второй. Поэтому Порошенко быстро согласился на все условия Зеленского – и на стадион, и на откровенно унизительную сдачу анализов.

В пятницу оба кандидата сдавали кровь, мочу и волосы – причем Зеленский сдал первый анализ в прямом эфире в одной из частных киевских клиник, где укол ему сделал врач Владислав Кирякулов, в свое время снимавшийся в сериале Зеленского «Сваты». Как заявил сам кандидат, через три дня будут готовы полные результаты – тогда он их и обнародует. А пока что опубликовал первые данные – о том, что наркотиков в его крови не обнаружено.

Штаб Порошенко тут же обвинил Зеленского в том, что он сдал анализы понарошку и предложил пересдать их всерьез, а сам президент заявил, что вообще считает необходимым внести соответствующие изменения в законодательство о выборах, сделав бы эту процедуру обязательной:

«Потому что вопрос отсутствия алкогольной и наркотической зависимости у кандидата и будущего президента – это вопрос национальной безопасности... Это вопрос важный для общества».

Об этом Порошенко сказал на выходе из медпункта стадиона «Олимпийский», где он сдавал анализы. Главрач одной из киевских наркобольниц вскоре сообщил, что результаты экспресс-теста анализов Порошенко показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, пообещав ускорить процедуры экспертизы волоса с фолликулом:

«По предварительной информации, эта процедура может длиться до двух недель. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы эту процедуру сократить».

Естественно, что сдачу анализов высмеяли все, кто только мог, а бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко даже предложил Зеленскому и Порошенко пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве, поставив под сомнение честность нынешних тестов:

«Если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами.

Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в «своей лаборатории».

Так зачем вообще нужен весь этот цирк? Затем, что разговоры о пьянстве Порошенко сопровождали все пять лет его президентства, а про Зеленского теперь распускают слухи, что он наркоман. Понятно, что сама тема с анализами была выгодна именно Зеленскому – таким образом он напоминает всем про «пьянство Порошенко», и никакие отрицательные анализы уже никого ни в чем не переубедят.

Те, кто настроен против Порошенко (а таких подавляющее большинство), будут думать, что президент просто словчил (анализы подменили, или он прошел процедуру очистки организма), а его сторонникам разговоры об алкогольной зависимости первого лица и так не мешали оставаться его сторонниками. Что же будет дальше?

По закону жанра публику нужно постоянно держать в напряжении. Все две недели, оставшиеся до дебатов (их дата еще не назначена, но если ориентироваться на украинское законодательство, они должны пройти вечером 19 апреля), необходимо накручивать будущую аудиторию, а также провоцировать противника.

Чтобы к тому моменту, когда на сцену 70-тысячного «Олимпийского» (его аренда обойдется кандидатам примерно в миллион долларов, который они оплатят пополам) выйдут Зеленский и Порошенко, накал страстей достиг максимума не только среди публики, но и многомиллионной телеаудитории. Еще до дебатов стороны будут пытаться вывести противника из равновесия: поймать на очередном вранье, заставить оправдываться по какому-нибудь поводу, выложить компромат, неважно реальный или фальшивый.

Содержание самих дебатов будет глубоко вторично к их форме. Пока что Порошенко предлагает Зеленскому разбить дуэль на три этапа:

«Дебаты о позиции полномочий верховного главнокомандующего, по программе укрепления обороны и безопасности, дебаты (второй этап) – по внешней политике, дебаты (третий этап) – по защите конституционных прав и свобод украинских граждан».

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Понятно, что Зеленский не согласится на сценарий Порошенко – зачем ему рассуждать о том, в чем он не силен и разбирается явно хуже непопулярного, но опытного президента, то есть о первых двух пунктах? Порошенко хочет затащить Зеленского на свою любимую поляну – отечество в опасности, русская угроза, армия, Путин, Запад нам поможет.

Комик не пойдет туда – чтобы не наговорить того, что будет воспринято или подано как малопатриотичное. Зеленский будет бить Порошенко на своем любимом поле – коррупция, кумовство, ложь избирателям. То есть продолжать играть Василия Голобородько, персонажа из своего фильма «Слуга народа». А заодно – и это у него вполне может получиться – пытаться вывести из себя и так все более и более эмоционально неустойчивого Порошенко.

Кто победит в дебатах? Зеленский – потому что хотя оба кандидата будут петь свою песню, практически не реагируя на неудобные вопросы, понятно, что Зеленский не только находится в куда более выигрышной позиции критика власти, но и куда лучше умеет нравиться публике. Не говоря уже о том, что он изначально популярней своего оппонента – то есть аудитория будет изначально более благожелательно настроена к нему, чем к пытающемуся сохранить власть президенту.

Впрочем, дебаты, как и предшествующие им анализы, принципиально ничего не изменят в том диагнозе, который уже поставили нынешней украинской власти большинство жителей Украины. Петр Порошенко в любом случае с позором покинет сцену – и стадиона «Олимпийский», и украинской политики.