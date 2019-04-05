Штаб Порошенко заявил о возможной фальсификации результатов теста Зеленского

В предвыборном штабе действующего президента Украины Петра Порошенко заявили, что результаты медицинских тестов другого кандидата, шоумена Владимира Зеленского могут быть сфальсифицированы.

«Нет никаких оснований считать, что лаборатория сможет объективно изучить результаты тестов Зеленского. Врач, который брал анализы, связан с Зеленским. Он снимался в сериале «Сваты». Это еще раз ставит под сомнение серьезность всей затеи и достоверность анализов», – заявил глава штаба Олег Медведев, передает ТАСС.

По его словам, после того, как кандидаты в президенты согласились пройти медицинские тесты, было отобрано несколько компаний, которые могут контролировать друг друга. «Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализы так, как это предусмотрено медицинскими протоколами», – подчеркнул Медведев.

Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский».

В пятницу утром оба кандидата в присутствии многочисленных журналистов явились в разные медицинские центры, чтобы пройти обследование. При этом анализ крови у Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, который в прошлом был актером сериала «Сваты».

При этом если Зеленский пообещал опубликовать результаты через три дня, то главврач Киевской городской наркологической больницы, где сдавал кровь Порошенко, сразу же заявил, что экспресс-анализ не выявил в крови президента запрещенных препаратов. Позже он уточнил, что окончательные результаты будут готовы только через несколько дней.

Между тем бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко посмеялся над процедурой сдачи крови обоих кандидатов и предложил им пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

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