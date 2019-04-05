Кличко предложил Порошенко и Зеленскому сдать кровь в WADA

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко посмеялся над процедурой сдачи крови на проверку кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и предложил им пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Утренние новости о сдаче «допинг контроля» кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и причем в «своей лаборатории», – написал Кличко в Facebook.

Он предложил кандидатам в президенты сдавать кровь на проверку «по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency». «Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно», – добавил боксер.

Тем временем внефракционный депутат Верховной рады, бывший министр здравоохранения Украины Олег Мусий заявил, что результатам анализов кандидатов в президенты нельзя доверять, передает РИА «Новости».

«Во-первых, я считаю, что Зеленскому нужно было прийти в НСК «Олимпийский», где четыре независимые клиники делали анализ. В то же время президенту стоило сдать анализы в Eurolab. Нам неизвестно, как проходила сдача крови и что с ней будут делать дальше. Мы не уверены в том, что эти анализы не подменят. Невозможно что-то проконтролировать, поскольку все эти действия происходили при закрытых камерах. Это мне напоминает просто шоу, пиар и ничего больше», – заявил в пятницу Мусий, усомнившись в объективности результатов анализов.

Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский». По требованию Зеленского, оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови. При этом анализ крови у Зеленского брал медработник Владислав Кирякулов, который в прошлом был актером сериала «Сваты».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и отмечала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.