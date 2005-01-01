С анализами Зеленского «произошел казус»

В команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о «казусе» в истории с анализами на алкоголь и наркотики в крови, которые проходят оба политика, прошедшие во второй тур выборов главы украинского государства.

«В нашей истории с анализами произошел казус....))))))», – говорится в сообщении на странице Зеленского в Facebook.

К комментарию прикреплено сообщение лаборатории Eurolab, в которой Зеленский делал тесты.

«Уважаемый Владимир Александрович! Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала.Работник отдела ошибочно вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и прислали Вам результат с верной датой регистрации», – сообщили в медицинском центре.

Зеленского заверили, что ошибка оператора «абсолютно не влияет на результат исследования».

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Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский». По требованию Зеленского оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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