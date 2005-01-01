Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал слухи об алкоголизме Петра Порошенко и подчеркнул, что действующий глава Украины «на трезвую голову» довел страну «до ручки».

«Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик», – написал Саакашвили в Facebook.

«Проблема в том, что это он на свою трезвую голову довел страну до ручки, а медицина пока не придумала тест на неэффективность управления», – добавил экс-президент Грузии, отметив, что это проверяется жизнью, и посетовав на то, что «немногие проходят эту проверку успешно».

В то же время депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной. «То, что он зависим от алкоголя, это видно по всему: по его психике, по моторике, по его внешнему виду. Поэтому сегодня понятно, что там подделали эти тесты», – заявил он РИА «Новости».

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Онищенко пояснил, что если при проверке использовали тест, который используется в ГАИ, то у Порошенко просто на момент исследования могло не быть в крови алкоголя до определенных промилле.

На вопрос, мог ли тест показать отрицательные результаты у человека, имеющего проблемы с алкоголем, но при этом сдававшего анализы трезвым, Онищенко ответил утвердительно.

Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский». По требованию Зеленского, оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и отмечала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.

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