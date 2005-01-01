Порошенко испугался подозрений, что Украину возглавит наркоман

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко объяснил, почему для кандидатов в президенты Украины важно доказать, что они не являются наркоманами.

Как заявил Порошенко в Twitter, подозрения в том, что президентом и верховным главнокомандующим на Украине может стать наркоман представляют «очень большую угрозу».

По словам Порошенко, и он сам, и его соперник на выборах Владимир Зеленский, а также все население страны заинтересованы в «снятии этих вопросов».

Наркотическая зависимость – это «прямая угроза национальной безопасности Украины», сказал Порошенко.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Напомним, Порошенко, заподозренный в фальсификации результатов медицинских тестов на алкоголь и наркотики в крови, выразил готовность в срочном порядке провериться у экспертов Всемирного антидопингового агентства.

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