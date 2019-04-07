Порошенко захотел пройти тест на наркотики в ВАДА

Действующий украинский президент Петр Порошенко, заподозренный в фальсификации результатов медицинских тестов на алкоголь и наркотики в крови, выразил готовность в срочном порядке провериться у экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В интервью на телеканале «Украина» Порошенко заявил, что авторитет ВАДА «не вызывает сомнения». «В начале следующей недели [они] приедут сюда: и руководство, и эксперты этой комиссии. Хочу сказать, что я эти тесты пройду сразу же. Я считаю это очень важным», – приводит его слова ТАСС.

Накануне украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Кличко (брат мэра Киева Виталия Кличко) объяснил, почему нельзя верить результатам проверки на наркотики и алкоголь в крови, которую прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко в преддверии второго тура. Он обвинил кандидатов во лжи и предложил им провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в свою очередь оценил возможность избрания наркомана президентом Украины.

В воскресенье Порошенко также подтвердил готовность встретиться со своим оппонентом Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве для предвыборных дебатов. Он уточнил, что встреча должна состояться вечером 14 апреля, в следующее воскресенье.

Действующий президент Украины также пообещал, что в случае переизбрания на новый срок в его команде будет много молодежи.

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