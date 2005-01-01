Пушков оценил возможность избрания наркомана президентом Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию на Украине, где в преддверии второго тура президентских выборов кандидаты делают тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

«Сдача анализов на алкоголь и наркотики кандидатами перед дебатами – несомненный вклад Украины в мировую выборную практику. Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?» – задался вопросом сенатор на своей странице в Twitter.

Кроме того, Пушков прокомментировал заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Киев может посчитать «компенсации за все столетия оккупации Украины».

По мнению сенатора, Киев такой компенсации потребовать не сможет. «Ибо не было самой Украины – ни как государства, ни как субъекта права. Были земли, частично входившие в Польшу, частично в Австро-Венгрию, частично в Россию. Государственность Украины – продукт 20 века», – пояснил член Совета Федерации.

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Отметим, в предвыборный период Украина обсуждает не экономические и политические проблемы страны, а анализы, которые сдают Владимир Зеленский и Петр Порошенко перед дебатами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на ситуацию в информационном поле Украины, главными темами в котором стали анализы кандидатов в президенты, а также «компенсация» Украине за «столетия оккупации» Россией.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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