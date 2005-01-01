Захарова высмеяла заявление Климкина о «столетиях оккупации Украины»

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Киев может посчитать «компенсации за все столетия оккупации Украины».

«Так, а Климкин анализы сдавал? Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся», – написала Захарова в Facebook.

Напомним, ранее Климкин пригрозил предъявить Москве счет за «ущерб», причиненный «за все столетия оккупации Украины». В Совфеде главе украинского внешнеполитического ведомства напомнили, что его страна фактически сформировалась благодаря России.

Отметим, что в предвыборный период Украина обсуждает не экономические и политические проблемы страны, а анализы, которые сдают Владимир Зеленский и Петр Порошенко перед дебатами.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД