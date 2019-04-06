В России ответили на угрозы Климкина «подсчитать убытки от оккупации»

В Совфеде ответили на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о компенсациях, которые Киев якобы может потребовать с Москвы за «века оккупации».

По словам члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, Украина фактически сформировалась благодаря России.

«Можно вспомнить тот период, когда Крым оказался в составе Украины неправильным путем в 1991 году. За годы нахождения полуострова в составе Украины там все разрушалось. По большому счету, Крым был для нее колонией», – сказал Цеков в интервью RT.

К тому же, как напомнил Цеков, Климкин родился в Курске, поэтому «должен любить свою родину».

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что Херсонскую, Николаевскую и Одесскую область, а также Донбасс и западную часть страны Украине «подарили» русские правители.

Он отметил, что во всем мире «не найдется столько денег», чтобы компенсировать Москве всю ту помощь, которую она оказала Украине.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил предъявить Москве счет за ущерб, якобы причиненный за все столетия «оккупации страны Россией».

В марте Климкин уже говорил, что задумался о том, чтобы потребовать с России компенсацию за «оккупацию» Украины в течение «нескольких веков».

Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ущербе Крыму со стороны Украины.