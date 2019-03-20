Климкин задумался о компенсации за «многовековую оккупацию» Украины Россией

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин задумался о том, чтобы потребовать с России компенсацию за «оккупацию» Украины в течение «нескольких веков».

«У них там в Госдуме очередной кризис жанра – взялись считать «долг Украины за 23 года аннексии Крыма»: создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсации за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя...», – написал Климкин в своем Twitter.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ущербе Крыму со стороны Украины.