Климкин пригрозил подсчитать убытки за все столетия «оккупации Украины Россией»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил предъявить Москве счет за ущерб, якобы причиненный за все столетия «оккупации страны Россией».

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать озвученную в Госдуме сумму компенсации за время нахождения Крыма в составе Украины, министр сказал, что не считает для себя возможным реагировать на то, что происходит в российском парламенте.

В то же время Климкин напомнил, что он уже как-то шутил по этому поводу в том духе, что, «если Россия будет говорить про мифические компенсации, то Украина тоже посчитает компенсации за все столетия оккупации, и тогда никакой России не останется».

«Но считайте, что в каждой шутке, есть доля шутки», – добавил глава МИД Украины, передает ТАСС.

В марте Климкин уже говорил, что задумался о том, чтобы потребовать с России компенсацию за «оккупацию» Украины в течение «нескольких веков».

Перед этим спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери, понесенные Крымом за время нахождения в составе Украины, чтобы затем потребовать их возмещения от Киева.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об ущербе Крыму со стороны Украины.