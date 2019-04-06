Кличко раскрыл обман при сдаче анализов Зеленским и Порошенко

Украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Кличко объяснил, почему нельзя верить результатам проверки на наркотики и алкоголь в крови, которую прошли кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко в преддверии второго тура.

«Ваше недавняя сдача анализов была смешной. Я как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать: «Я чистый». Это нереально сделать, нужно хотя бы 48 часов потратить на это», – заявил Кличко в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Кроме того, боксер предложил профинансировать профессиональную, а не «кустарную» сдачу анализов кандидатами в президенты Украины. Он призвал не обманывать украинских граждан, так как президент страны, по его словам, должен быть «чистый, не только в моче и крови, а самое главное – в мыслях».

«И просьба. Не обманывайте себя и нас», – заключил Кличко.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Ранее Кличко предлагал Зеленскому и Порошенко провериться во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА).

В субботу украинские СМИ сообщили, что одна из клиник, проверявшая Порошенко на наличие в крови наркотиков и алкоголя, могла быть связана с его бизнес-партнером, который прежде руководил администрацией главы украинского государства, Борисом Ложкиным.

Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД