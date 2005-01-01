Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Взгляд
8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
Разделы

Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
Перейти а раздел…

Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

У России не будет оснований учитывать Европейскую конвенцию о правах человека, пояснил ПушковФото: Владимир Трефилов/РИА Новости
«Я знаю генсека СЕ Турбьерна Ягланда лично. Он человек, который озабочен состоянием европейских дел. И он понимает то, чего не понимают радикально настроенные делегаты с Украины, из Прибалтики и Британии», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя слова Ягланда о грядущем потрясении Европы, если Россия покинет СЕ. Собеседник объяснил, к каким последствиям приведет такой шаг.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
Перейти а раздел…

Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Русское пьянство умерло за двадцать лет

Дмитрий Ольшанский, публицист
Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением, – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...

Почему конформизм Зеленского – это хорошо

Глеб Простаков, журналист
Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...

Трамп встал на защиту свободы в университетах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле отреагировали на готовность Зеленского встретиться с Путиным
            Зеленский и Порошенко не договорились о дате дебатовСеребренникова отпустили из-под домашнего арестаАрмия Хафтара взяла под контроль большинство пригородов ТриполиКремль: Ситуацию в Донбассе должны урегулировать сами украинцы
            Порошенко начал наказывать за результаты первого тура выборовПервые новейшие истребители Су-57 отправят в КрымУход России из Совета Европы станет поражением для европейцевВ Сенате США устали вводить санкции против России
            Стало известно настоящее место рождения жены ПорошенкоМексиканская авиакомпания отказалась от восьми лайнеров SSJ 100Порошенко опозорился при попытке использовать молодежный сленгПушков оценил заявление сторонницы «чистоты украинской расы» о русскоязычных

            Главная тема


            Уход России из Совета Европы станет поражением для европейцев

            выборы на украине


            Украинский эксперт: США нашли инструмент давления на Зеленского

            «для удобства следователя»


            Симоньян сравнила содержание в СИЗО с пытками

            «богатый внутренний мир»


            В Госдуме объяснили, почему люди с татуировками опасны для службы в армии

            Видео

            викторина


            О чём шутили правители России?

            закон против ОПЕК


            Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

            бытовая неустроенность


            Россияне нашли решение проблемы уличных сортиров

            Саммит НАТО


            Как главный испанский дипломат и глава Госдепа поссорились из-за России

            четкий сигнал


            Запад сделал выбор во втором туре на Украине

            Свобода совести


            Наталья Холмогорова: «Оскорбление чувств» – опасная и вредная формулировка

            «Братство» Лунгина


            Игорь Мальцев: Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Глеб Простаков

            Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Глеб Простаков
            журналист
            		 8 апреля 2019, 12:34

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Конечно же, Владимир Зеленский не Беппе Грилло. И общего у них только то, что оба являются актерами комического жанра. Грилло использовал свою популярность, чтобы возбудить в итальянцах ненависть – против продажных политиков, преступников во власти, избыточной бюрократии Евросоюза. Политик и актер Беппе Грилло – по-настоящему эпатажный персонаж, мастер импровизации, популист и профессиональный демагог.

            Зеленский не обладает многими этими качествами. При этом результату, полученному Зеленским в первом туре выборов президента, позавидовал бы и «самый опасный человек Европы», как охарактеризовал Беппе Грилло влиятельный немецкий Der Spiegel в 2013 году. Получи партия Беппе Грилло на итальянских выборах побольше голосов, возможно Италия бы сегодня оформляла документы на развод с ЕС вместе с Великобританией.

            У Зеленского есть важное преимущество. Ему не нужно было пробуждать негодование в украинцах, какое в сравнительно зажиточных итальянцах Грилло разжигал своими пламенными речами юродивого. Негодование нежданным подарком свалилось на Зеленского в виде гигантского антирейтинга действующего президента Петра Порошенко и других едва отличимых друг от друга политиков, которые умудрились спустить в унитаз колоссальный пассионарный заряд, порожденный псевдореволюцией. Несмотря на весь трагизм событий на Майдане, его искусственную природу и внешнее влияние, эту огромную энергию при определенных обстоятельствах можно было направить во благо. История знает немало примеров, когда события подлые, неприглядные, зловещие становились точкой отсчета величия наций. Но та же история, как известно, сослагательных наклонений не терпит.

            Осенью прошлого года Зеленского запустили как пробный шар, как кандидата-спойлера, скромная задача которого сводилась к тому, чтобы отобрать голоса у популярного певца Святослава Вакарчука, вздумай тот идти на выборы. Но пробный шар вдруг сбил все кегли на дорожке. Зеленский оказался востребованным – неожиданно для себя самого, своих спонсоров и других кандидатов.

            В условиях, когда популярность основных игроков колебалась между мизерными десятью и пятнадцатью процентами, партию играл антирейтинг, ее величество графа «против всех». Но лишенная имени, эта графа выборов не выигрывала. Гениальность Игоря Коломойского как раз и заключалась в том, что он дал этой графе имя – имя Владимира Зеленского. Успешного, неглупого, незлобливого, узнаваемого парня из телевизора – чего оказалось вполне достаточно, чтобы смешать все карты на украинских выборах.

            Фото: Петр Сивков/ТАСС

            Едва ли даже в самых смелых своих мечтах он представлял себя на посту избранного президента. То, что началось как игра, как политтехнологическая шутка, перестала быть таковой – и здесь снова ирония – 1 апреля, когда стали известны предварительные результаты первого тура голосования.

            При этом мы очень мало знаем о человеке, который с большой долей вероятности станет президентом Украины как минимум на ближайшие пять лет. Например, есть ли у Зеленского идеология? Пророссийская, проукраинская, проамериканская или проевропейская? Вряд ли. Типичный представитель унылого промышленного города, в которых часто и рождаются такие самородки, Зеленский покорил украинскую столицу и был вполне востребован как профессионал и на Украине, и в России. У него есть имущество в Европе и наверняка он не испытывает отвращение к Америке.

            Еще мы знаем, что Зеленскому не так уж плохо жилось в той, домайданной Украине, стране на обочине Европы – бедной, но еще не побирающейся, со своими социальными лифтами, возможностями для самореализации и зарабатывания денег. Не «бандеровец» и не «ватник», не из клуба любителей «титульной нации» и не из отряда ностальгирующих по СССР. Вероятно, Зеленский – типичный представитель той безыдейной мирной Украины, в которой любовь и уважение к Степану Бандере на Западной Украине едва ли сильно заботили жителей остальной страны. Украины, в которой аллея героев не могла ассоциироваться ни с чем иным, кроме как с местом в Киеве, посвященном памяти воинов, освобождавших украинскую столицу во время Великой Отечественной войны. Альтернативных «героев» в той стране еще не было.

            Зеленский – продукт Украины времен кучмовской «разновекторности», которая пусть на соплях, но все же позволяла как можно дольше удерживать зыбкий национальный суверенитет.

            Но как же, Владимир Зеленский жертвовал деньги на АТО и не гнушается реверансами в сторону «воинов света». Но, думаю, при других обстоятельствах он столь же резво жертвовал бы деньги условно «детям Донбасса», да кому угодно – потребуй того время и обстоятельства. Потому что в той, домайданной Украине, одним из залогов успешности был и идейный конформизм, умение обходить острые углы, избегать противоречий. Быть самым популярным парнем в классе и при этом не получать по голове от местных драчунов – тоже ведь талант. И Зеленский, судя по всему, освоил этот навык в совершенстве.

            И вот что удивительно, так это то, что, несмотря на пять лет промывания мозгов и накачки ненавистью, такой, в хорошем смысле безыдейной, Украина преимущественно остается и по сей день. Об этом говорят 30% голосов, полученные Зеленским на выборах, и 91% жителей страны, которые не проголосовали за Петра Порошенко.

            А значит ненависть, которую мы наблюдаем и которую выдают за расстройство всей страны – это ненависть меньшинства. Искусственная, конъюнктурная, питаемая западными грантодателями и той частью местного бомонда, которая давно не заботится о чистоте своего аквариума по той простой причине, что сами они живут за высоким забором, который отгораживает их от созданного ими же гетто. А их дети, как правило, живут или будут жить за границей.

            Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Сегодня он – проект. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть, при всех «но» и «если»? Мы не знаем. Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с суицидальным русофобским проектом?

            Ладно, не будем выдавать желаемое за действительное. По крайней мере, возможно он сбавит обороты, сменит забег к пропасти с галопа на рысь. Приостановит необратимые процессы – в сфере образования и культуры, языковой политики. Ведь уже немало. Страна сыта идейными, а конформист для нынешней Украины – слово не ругательное.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Русское пьянство умерло за двадцать лет

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением, – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...

            Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
            Обсуждение: 63 комментария

            В России есть свои Зеленские и Трампы

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

            Антон Крылов, журналист
            Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
            Обсуждение: 207 комментариев

            «Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

            Наталья Холмогорова, правозащитник
            Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
            Обсуждение: 306 комментариев

            Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
            Обсуждение: 79 комментариев

            Данелия оставался последним, кто нас согревал

            Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
            «Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
            Обсуждение: 70 комментариев

            Православных посчитают, дадут номера – и это не страшно

            Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...
            Обсуждение: 53 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............