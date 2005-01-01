В России есть свои Зеленские и Трампы

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5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 21:02  |  vz.ru
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Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
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Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
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Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
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«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...

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            В России есть свои Зеленские и Трампы

            Глеб Кузнецов
            политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            		 5 апреля 2019, 19:39

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            Владимир Зеленский – не «комик», не «актер», он человек разнообразных компетенций и жизненного опыта. Точно так же, как другие успешные в политике люди типа Рейгана, которых «актерами» называют только и ради упрощения. Именно разнообразие жизненного опыта и компетенций делает человека хорошим политиком.

            Его «актерство» – это способ добиться национальной известности (раз) и приобрести навыки выступлений перед разнообразными аудиториями (два). А вовсе не объяснение его успеха. Он умеет вести себя свободно. Другой востребованный типаж «популистской волны» – преподаватель гуманитарных наук в европейском университете, обладает в среднем теми же навыками, только «известность» он достигает за счет написанной книги и позиции публичного эксперта, а уверенность дает ему опыт преподавания. 

            Успех Зеленского не означает превращение политики в шоу-бизнес, как успехи преподавателей гуманитарных наук от Голландии до Португалии не означали превращение политики в кафедру философии. Мэром Мадрида избралась лидер движения «судьи за демократию» 70-летняя Кармена. Известность и «человеческий облик» – полвека правозащиты, умение выступать – судейский опыт. Все.

            Сегодня любой человек, сочетающий в себе три эти истории – «человеческий облик» (сюда бы я отдельным подпунктом добавил разнообразие жизненного опыта, которое дает разнообразие «валентностей» к разным аудиториям), известность, умение держаться на людях, – имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно.

            И наоборот – опыт, связанный только и исключительно с политикой и/или госадминистрированием, закрытость, страх перед публикой, представление о власти/госадминистрировании как о профессии, которой можно посвятить всю жизнь, в которой карьера делается линейно от помощника депутата, грубо говоря, к главе палаты и от клерка к министру – осложняет успех. Как в старой шутке – про то, что у нас в дурдоме сейчас так, кто первый халат надевает, те и врачи.

            Фото: Петр Сивков/ТАСС

            Теперь к нашим осинам. Так называемые технократы, которых так самозабвенно оплевывают отдельные московские политологи – и есть в настоящее время те самые «новые политики». Разнообразие жизненного опыта, компетенций, открытость (тут у кого-то больше, у кого-то меньше – ну это понятно, они же разные все), способность к эмпатии (опять же у кого-то больше, у кого-то меньше – один при виде несправедливости пускает слезу, другой матерится не хуже мастера цеха с Северстали, третий увольняет сплеча). У них множество увлечений – от участия в марафонах «Айронмен» до музыки, они – живые. (Сегодня, кстати, те же люди, что высмеивали амурского губернатора Василия Орлова за исполнение под гитару песен собственного сочинения, ставят Зеленского в пример всей нашей «скучной» системе.) Это не просто ощущение, социология тоже подтверждает, что люди чаще считают новых «своими» – умными, активными, знающими проблемы региона, работающими в интересах большинства.

            Проблема экспертов в том, что они у нас смотрят на официозные фото, на которых все одинаковые «у нас», и на бодрый агитпродукт «у них». Точки сопоставления неадекватные и направлены на демонстрацию одного-единственного тезиса – «Россия не готова двигаться в русле мировых тенденций». А Россия двигалась в русле этой тенденции, пусть и своим путем, путем воспитания «живого» внутри бюрократической среды, а не противопоставления «живых» «мертвым».

            Есть куда стремиться? Безусловно. Коммуникативные навыки у многих нуждаются в дополнительном развитии, бюрократия легко обволакивает людей, чья эмпатия не естественная, а приобретенная, их можно уговорить снизить уровень и интенсивность общения с людьми в пользу «более важных дел».

            Вообще проблем безусловно достаточно, но – специфика поколения – у каждого они свои, каждый – личность со своим опытом, сильными и слабыми сторонами, и не похож на соседа. Так что есть у нас и Зеленские, и Трампы, и Сальвини, и даже Макроны с Беппе Грилло.

            Источник: Блог Глеба Кузнецова


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