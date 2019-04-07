Зеленский предложил формат переговоров с Россией

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал, что в случае победы на выборах не станет затягивать с установлением мира в Донбассе и постарается как можно быстрее достичь действенного прекращения огня.

Зеленский в эфире телеканала «Украина» сказал, что постарается «прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать». «Что мы для этого можем сделать? Продолжать Минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать Минский формат. (…) Должен быть формат переговоров с Россией в присутствии западных представителей», – приводит его слова РИА «Новости».

Кандидат в президенты Украины также выразил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что не намерен «жертвовать территориями и людьми».

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«Мы не можем позволить долгий процесс [установления перемирия в Донбассе], потому что каждый день мы начинаем утро [с новостей о том,] сколько наших ребят погибло на Востоке», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский также предложил активнее работать с жителями неподконтрольных Киеву районов Донбасса – провозглашенных республик – по социальным направлениям, в частности, заявив о необходимости выплачивать им пенсии.

В штабе Зеленского ранее сообщали, что тот «однозначно готов» к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если победит на выборах.

Ранее в воскресенье ЦИК Украины официально объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. Владимир Зеленский получил 5 млн 714 тыс. 034 голоса избирателей (30,24%), Петр Порошенко – 3 млн 014 тыс. 609 голосов (15,95%).

Второй тур намечен на 21 апреля.

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