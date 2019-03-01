Аваков обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Службу безопасности страны в сотрудничестве с украинскими националистами-радикалами.

По словам Авакова, «председатель СБУ (Василий) Грицак – честный офицер, он много сделал для Украины», передает РИА «Новости».

«Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы. Что я имею в виду? Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из «С14*», – заявил глава МВД Украины.

«Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк (убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк) и в определенной связке с работниками СБУ, «С14*» реализовывала очень неблаговидные дела», – заявил Аваков изданию «the Бабель».

Он добавил, что речь идет о митинге 18 февраля у здания МВД, где «С14* требовала» отставки главы ведомства.

«Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих «протестующих патриотов». Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных работников СБУ», – сказал Аваков.

Более 500 сторонников националистической организации С14*, запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор*» и других радикальных движений 18 февраля пикетировали здание МВД Украины.

Митингующие требовали запретить спецназу носить балаклавы, обязать их носить идентификационные номера на шлемах и жетонах, организовать переаттестацию спецподразделения «КОРД», а также запретить главе МВД Украины влиять на назначение руководителей ведомства.

Ранее Аваков призвал кандидатов в президенты Украины не устраивать «ристалище политической грязи» и договориться о честной конкуренции.