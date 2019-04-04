Россия призвала реформировать систему наблюдения ОБСЕ за выборами

После решения Украины не допускать российских наблюдателей на президентские выборы Москва настаивает на необходимости реформирования системы наблюдения ОБСЕ, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Это еще один пример того, что необходимо двигаться в сторону реформы механизмов наблюдения за выборами, переводить их на прочную договорную основу, исключать саму возможность разделения государств на какие-то группы или подгруппы», – приводит его слова ТАСС.

Грушко добавил, что все предложения российской стороны «находятся на столе переговоров в Вене».

Напомним, Украина решила не пускать российских наблюдателей на выборы президента страны.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Президент России Владимир Путин ранее говорил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не полностью выполняет те задачи, под которые создавалась.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявлял, что Киев пренебрегает своими обязательствами в ОБСЕ, не пуская российских наблюдателей, что ставит под вопрос легитимность выборов президента Украины.