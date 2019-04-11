Команду Порошенко обвинили в создании видео, где грузовик сбивает Зеленского

Telegram-канал euua.org/t, якобы связанный с действующим президентом Украины Петром Порошенко, опубликовал видео, на котором фура сбивает его опонента Владимира Зеленского.

«10 апреля на официальном Telegram-канале Президента Украины Петра Порошенко, было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского. Видео смонтировано на основе последнего рекламного ролика, который вышел утром этого же дня», – говорится в сообщении на сайте Владимира Зеленского и команды.

«Не понятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», – написали соратники Зеленского.

Напомним, накануне кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опубликовал оригинальный видеоролик в качестве ответа на билборды штаба Петра Порошенко с изображением действующего президента Украины и российского лидера Владимира Путина, под которыми напечатан лозунг «21 апреля. Решающий выбор».

Обращаясь к Порошенко, Зеленский заявил, что «21 апреля выбор только один – прошлое или будущее», подчеркнув, что власть поделила украинцев на «правильных и неправильных, малороссов и вышиватников (от «вышиванка» – украинская национальная одежда)».

«Мы и устали ждать, пока закончится эта эпоха – жадности, бедности и лжи. Поэтому мы объединяемся, чтобы двигаться вперед», – сказал конкурент Порошенко.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД