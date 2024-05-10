Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Магнитная буря на Земле достигла уровня G4
Магнитная буря на Земле достигла четвертого уровня из пяти
Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G4 («очень сильно») по пятибалльной шкале, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Уровень G4 предполагает серьезные помехи в связи, нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут наблюдаться даже в тропиках, передает ТАСС.
Отмечается, что предыдущая магнитная буря уровня G4 была зарегистрирована 24 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за последние 25 лет
Ученые отметили, что из-за вспышки на Земле возможны магнитные бури 12-13 мая.