Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
ВС России взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон в Красногоровке ДНР
Российские штурмовики взяли под контроль огнеупорный завод, который был крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке ДНР, сообщили в силовых структурах региона.
Источник ТАСС сообщил, что контроль над заводом установили штурмовики при поддержке артиллерии и ВКС, зачистка в Красногоровке продолжается.
Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку. Не выдержав натиска ВКС и тяжелой артиллерии России, украинские военные ушли с позиций.