Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области
Сельскохозяйственное предприятие в поселке Пролетарский Белгородской области получило повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате его падения с последующей детонацией... выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод.
В результате инцидента на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод» произошло возгорание трех емкостей с дизельным топливом и одной емкости с мазутом.