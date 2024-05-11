Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.13 комментариев
В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека восемь пострадали
В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека, среди пострадавших – подросток
В результате обстрела нефтебазы в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли три человека, восемь получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.
«К сожалению, количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице – шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.
На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК.
«Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу!», – подчеркнул глава ЛНР.