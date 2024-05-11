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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол продолжает грезить Европой

    Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Нашу Победу предстоит защитить и добыть

    Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    13 комментариев
    11 мая 2024, 00:30 • Новости дня

    В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека восемь пострадали

    В результате обстрела нефтебазы в ЛНР погибли три человека, среди пострадавших – подросток

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела нефтебазы в городе Ровеньки Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли три человека, восемь получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    «К сожалению, количество погибших увеличилось до трех, еще восемь находятся в больнице – шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате ракетной атаки повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

    На месте работают сотрудники МЧС и республиканского СК.

    «Уверен, что это преступление против мирного населения не останется безнаказанным! Благодарен нашим пожарным за самоотверженную работу!», – подчеркнул глава ЛНР.



    10 мая 2024, 07:54 • Новости дня
    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера

    В Польше нашли могилу актера Януша Шереметы, ставшего наемником и погибшего на Украине

    В Польше нашли могилу ставшего наемником на Украине актера
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Могила польского наемника Януша Шереметы, погибшего на Украине, найдена на небольшом приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства.

    Шеремета, мечтавший об актерской карьере, был ликвидирован под Артемовском (Бахмут) в декабре 2022 года, сообщает корреспондент РИА «Новости», который обнаружил захоронение.

    Отмечается, что на черной могильной плите выгравирована фотография Шереметы в военной форме и надпись: «Погиб во время войны на Украине 4 декабря 2022 года. Ему был 41 год».

    Шеремета родился недалеко от границы с Украиной. В 21 год он переехал в Великобританию, но спустя десять лет вернулся на Украину, где увлекся казачьей культурой и даже выступал в казачьем уличном театре под псевдонимом «Казак».

    В 2017 году Шеремета вновь уехал в Великобританию, чтобы учиться в школе актерского мастерства. Он снялся в нескольких короткометражных фильмах и рекламных проектах, но большой карьеры не сделал.

    В начале 2022 года Шеремета вступил в «интернациональный легион» Украины и отправился воевать. В июле он давал интервью польскому телеканалу Polsat в качестве командира взвода и рассказывал о бое с российскими силами под Харьковом, где от его группы из 12 человек осталось всего трое.

    В соцсетях Шеремета активно публиковал фото и видео с оружием, а также видеозаписи боевых действий. В одном из таких видео он запечатлел, как японский наемник добивает раненого российского военнослужащего гранатой.

    Шеремета был убит под Бахмутом гранатой с дрона.

    По данным Министерства обороны РФ, за время спецоперации на Украину прибыли 2960 наемников из Польши, 1497 из них уже уничтожены. Польские власти не препятствуют участию своих граждан в боевых действиях на Украине и не привлекают их к ответственности.

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    10 мая 2024, 06:35 • Новости дня
    Росгвардия рассекретила документы о тактике ОУН после разгрома Гитлера

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия рассекретила архивные документы о борьбе Внутренних войск с украинскими националистами в послевоенный период.

    Материалы свидетельствуют об изменении тактики ОУН (Организации украинских националистов) после разгрома гитлеровской Германии, передает ТАСС.

    Согласно директиве 1947 года, «оуновское подполье и его банды еще зимой готовились к активации своей преступной диверсионно-террористической деятельности в весенне-летнем периоде 1947 года». В документе отмечается, что, находясь под ударами органов и войск МГБ, оуновцы принимали меры для сохранения своих кадров, не снижая темпов диверсионно-террористической деятельности.

    В связи с этим командирам стрелковых дивизий Внутренних войск МГБ было поручено изучить и обобщить тактику бандитов, а также проводить занятия по служебно-тактической и политической подготовке с офицерами и сержантами.

    Архивная справка от 1949 года сообщает, что бандиты укрывались на стыках границ административных районов Западной Украины, переодевались в форму военнослужащих Советской армии и войск МГБ, а также в женское платье. В этот период они уже не действовали открыто и скрывались по ночам, иногда переодеваясь в гражданскую одежду и вооружаясь только пистолетами.

    Документы также свидетельствуют о том, что в 1949 году оуновские бандгруппы начали менять места своего базирования, чтобы отвлечь внимание органов и войск. «Переходя в другие районы, бандиты там временно себя не проявляют, чтобы отвлечь от себя внимание органов и войск. Однако, проживая в новых местах на легальном положении, бандиты продолжают выполнять указания своего руководства», - говорится в архивных документах.

    Активная фаза ликвидации бандеровского подполья продолжалась до 1952 года, но отдельные проявления его деятельности фиксировались до начала 1960-х годов. Ситуация начала улучшаться к 1957 году, когда значительная часть бывших оуновцев отказалась от враждебной деятельности и встала на путь честного труда.


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    10 мая 2024, 05:47 • Новости дня
    Центральная группировка войск России поразила более 380 целей ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Центральной группировки войск Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки поразили более 380 целей противника, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    «В течение суток огневое поражение нанесено 380 выявленным целям противника, в том числе 16 опорным пунктам, около 90 позициям полевой артиллерии», – цитирует Савчука ТАСС.

    Он уточнил, что российским войскам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям ВСУ в районах нескольких населенных пунктов. Кроме того, были отражены десаять контратак штурмовых групп ВСУ.

    По данным пресс-центра группировки «Центр», за сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и гаубицы, включая американские М777 и М109 Paladin. Силами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer и два беспилотника.

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    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    10 мая 2024, 05:28 • Новости дня
    Российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны России сообщило, что расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся переплыть реку.

    Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в Херсонской области. Десантники с помощью беспилотников Zala выявили плавсредства ВСУ, которые пытались форсировать Днепр, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу.

    Полученные координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив лодки и пехоту противника, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ Warmate польского производства в небе над Херсонской областью.

    Дрон собирался атаковать позиции ВС России, но десантникам удалось его обезвредить.

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    10 мая 2024, 00:55 • Новости дня
    Большую часть Бундесвера решили передать под командование НАТО

    Минобороны Германии объявило о переводе большей части немецких военных под командование НАТО в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что к следующему году большая часть военнослужащих Бундесвера будет передана под командование НАТО, при этом около 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности.

    «Безопасность наших союзников – это наша безопасность. Поэтому к следующему году большая часть военных Бундесвера будет передана под командование НАТО, и примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», – сказал Писториус, выступая с программной речью в Университете Джонса Хопкинса в США, передает ТАСС. 

    Министр подчеркнул, что Германия уделяет особое внимание защите своих союзников на восточном фланге НАТО и направляет значительные ресурсы на обеспечение безопасности в регионе. В частности, Германия разместила в Литве на постоянной основе бригаду своих вооруженных сил.

    «Вместе с нашими союзниками мы посылаем четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину: если какой-нибудь российский солдат ступит на территорию союзников, мы будем защищать каждый ее дюйм», – заявил глава Минобороны ФРГ.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также заявлял, что порядка 35 тысяч военнослужащих ФРГ готовы оперативно оказать поддержку союзникам в случае чрезвычайной ситуации.

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    10 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    В Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод

    На нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области произошел пожар из-за падения беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод» в Калужской области произошло возгорание из-за падения беспилотника.

    На территории завода горят три емкости с дизельным топливом и одна с мазутом, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

    Пострадавших в результате инцидента нет.

    Отмечается, что объем емкостей составляет 50 кубометров, они заполнены не полностью.

    Причины падения беспилотника и другие подробности происшествия выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник, который взорвался на земле.

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    10 мая 2024, 02:13 • Новости дня
    Российская военная полиция блокировала колонну коалиции США в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации блокировало колонну «международной антитеррористической коалиции» во главе с США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

    «В дальнейшем колонна «коалиции»... в составе шести БМП «Бредли» и двух пикапов... развернулась и убыла обратном направлении», – сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов, передает ТАСС

    Он также добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы два обстрела сирийских правительственных войск со стороны запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра».

    Ранее сообщалось, что Россия нанесла удар в Африке по военному престижу США. Американские военные покидают Нигер, их там заменят россияне.

    Контингенты двух стран пересеклись на авиабазе США в Ниамее. Прибытие россиян произошло на фоне решения властей Нигера о выводе американского контингента, находившегося в стране с 2018 года.

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    8 мая 2024, 13:43 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С
    @ t.me/uac_ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны России партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Самолеты, произведенные на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина, успешно прошли цикл испытаний и перелет к месту базирования.

    Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что комсомольский завод вышел на ритмичное производство Су-35С в рамках программы нынешнего года. Это уже вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Предприятие в срок выполняет свои обязательства по поставкам новой авиатехники и работает над созданием новых партий истребителей Су-35 и Су-57, приводятся его слова в Telegram-канале ОАК.

    Слюсарь также подчеркнул, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, которому в этом году исполняется 90 лет, является одним из самых передовых предприятий ОАК. Произошло это, по его словам, благодаря внедрению передовых технологий, освоению новых типов техники и развитию компетенций завод обладает хорошо оснащенной производственной базой, эффективными технологическими процессами и высоким уровнем производственной культуры. Это позволяет создавать отличные самолеты для российской армии, внося свой вклад в общую победу, как делали авиастроители в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

    В апреле Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщил, что изготовил и передал Минобороны первую в этом году партию многофункциональных истребителей Су-35С.

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    10 мая 2024, 02:58 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Минобороны сбили в городском округе Подольск Московской области беспилотник, летевший на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», – написал Собянин в своем Telegram-канале, добавив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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    10 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    ПВО сбила над Брянской областью три украинских беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Минобороны», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.

    В данный момент на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 15 реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и шесть беспилотников над Белгородской областью.


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    10 мая 2024, 00:44 • Новости дня
    ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР: один человек погиб, двое ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики (ДНР).

    По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще двое получили ранения, передает ТАСС.

    Повреждения получили 24 жилых дома и 10 автомобилей.

    Отмечается, что всего было выпущено 64 различных боеприпасов.


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    9 мая 2024, 12:56 • Новости дня
    Путин: 810-я отдельная гвардейская бригада морпехов ЧФ будет преобразована в дивизию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В дивизию преобразуют 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, заявил президент Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО.

    Президент заявил, что обсуждал вопрос о преобразовании бригады в дивизию с главой Минобороны Сергеем Шойгу, передает ТАСС.

    «Ну и соответствующим [необходимо] образом выстроить все органы управления. Так и сделаем. Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу и самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам», – ответил он командиру бригады генерал-майору Олегу Власову.

    Власов отметил, что в бригаду включили 19 новых боевых подразделений, ее численность составляет 11 тыс. 365 человек, но оргштатные мероприятия управления бригадой не коснулись.

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    10 мая 2024, 07:42 • Новости дня
    ПВО России уничтожили пять украинских беспилотников над тремя областями

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Московской, Брянской и Белгородской областями, сообщило Министерство обороны.

    «Пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА по объектам на территории России», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС

    По данным Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников: три над территорией Брянской области, один над территорией Московской и еще один над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в Кореневском районе Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа. Аппарат взорвался на земле.

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    10 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    В Курской области с помощью РЭБ перехвачен украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кореневском районе Курской области средствами РЭБ перехвачен украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «Перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле», – написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в небе над Подольском сбили летевший на Москву беспилотник. Как сообщил столичный мэр Сергей Собянин,пострадавших и разрушений нет.

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