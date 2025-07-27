Песков: принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, принципы будущих отношений России и Украины будут определены только после достижения целей специальной военной операции, передает ТАСС.

Песков отметил, что обсуждение формата будущих отношений между двумя странами на данный момент является «слишком теоретическим вопросом». Он подчеркнул: «Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты – и самой Украиной, и западниками».

По словам представителя Кремля, если появится возможность вернуться к дипломатическому диалогу, это будет наиболее желательным сценарием для России. Однако, добавил Песков, сперва необходимо урегулировать ситуацию на Украине, а уже после этого обсуждать новые основы двусторонних отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов. Дмитрий Песков назвал позитивными достигнутые договоренности по обменам с Киевом. Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине как конструктивные.