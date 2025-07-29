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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа
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    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Выбор Владимира защитил Русь от растворения

    Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Крещение Руси стало основанием русской цивилизации

    Крещение Руси – это нечто гораздо более важное, фундаментальное и живое, чем все грехи и бедствия нашей истории. А православная вера – это сила, способствующая примирению и исцелению.

    13 комментариев
    29 июля 2025, 08:27 • Новости дня

    Украинский пленный сообщил о большом количестве наемников среди военных «Айдара»

    Украинский пленный заявил о преобладании наемников среди бойцов батальона «Айдар»

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный боец батальона «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) сообщил, что большинство его сослуживцев сражаются за деньги, являясь наемниками, а не мобилизованными.

    Украинский военнопленный Руслан Дьячишин из батальона «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) сообщил, что основной состав этого формирования составляли наемники, передает ТАСС.

    По его словам, он оказался в подразделении по мобилизации – его принудительно забрали из дома и отвезли в территориальный центр комплектования.

    Дьячишин отметил, что отправляясь на фронт, не знал, куда именно его везут, и узнал о распределении в батальон только по прибытии в Днепропетровск. По его словам, вскоре ему стало ясно, что большинство окружающих его бойцов были наемниками, которые участвовали в боевых действиях за вознаграждение.

    Также он ранее отмечал, что командование батальона угрожало военнослужащим смертью в случае попытки оставить позиции. По словам пленного, несмотря на ранение и просьбы об эвакуации, ему приказывали оставаться на месте, подчеркивая, что за самовольное оставление позиций бойцов могут убить.

    Ранее российские силовики рассказали, что боевики «Айдара» в Сумах обращаются к гадалкам за советом. Сообщалось. что «Айдар» ранее развернул полевые крематории на границе ДНР для оперативного уничтожения тел погибших.

    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    28 июля 2025, 15:23 • Новости дня
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    Трамп захотел сократить срок для урегулирования ситуации на Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я сокращу эти 50 дней <…> до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если соглашение по урегулированию конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы разобраться в смысле заявления Трампа о 50 днях, необходимых для урегулирования ситуации на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 09:37 • Новости дня
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    Американский эксперт объяснил, почему конфликт на Украине должен завершиться до конца года
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл допустил, что конфликт на Украине может завершиться к концу 2025 года на фоне ослабления киевской власти и усталости Запада.

    Американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл считает, что дальнейшее продвижение российских войск, снижение влияния Владимира Зеленского и желание Дональда Трампа завершить украинский конфликт способны привести к его урегулированию до конца этого года, передает ТАСС.

    Он добавил, что Дональд Трамп требует отчет о расходовании сотен миллиардов долларов, отправленных из США на Украину. Джилл отметил, что этот вопрос начинает волновать все больше американских чиновников и изданий.

    Эксперт также указал на ослабление европейской коалиции, оказывающей поддержку Киеву, и рост усталости западных государств от конфликта. По его словам, западные СМИ стали признавать утрату контроля Зеленским над ситуацией в стране, а Трамп заявил, что США вновь отправят вооружения на Украину, однако платить за них будет Западная Европа. Он подчеркнул, что ряд стран Западной Европы уклонились от выполнения обещанных выплат.

    Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия и Украина смогут заключить мир, когда проблемы каждой из сторон будут разрешены.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа необходимым условием для установления мира на Украине.

    Политолог Станислав Ткаченков выделил три вывода из переговоров России и Украины в Стамбуле.

    В Кремле отметили, что будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
    @ Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.

    Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

    По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

    Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

    Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».

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    28 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ

    МИД Украины сообщил о прекращении соблюдения обязательств по ДОВСЕ

    Украина приостановила выполнение обязательств по ДОВСЕ
    @ REUTERS/Dmitry Neymyrok

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выполнения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

    Украина приостановила выполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Украины заявило: «Инициировали остановку выполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе – следующий шаг для нашего усиления после приостановления действия Оттавской конвенции». Это решение было принято по итогам совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

    В ходе совещания были также ускорены шаги по прекращению действия ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. ДОВСЕ устанавливал лимиты на количество танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов в обычных вооруженных силах стран – участниц соглашения.

    Договор был подписан в 1990 году, а затем адаптирован в 1997 году для установления баланса между ОВД и НАТО на пониженных уровнях. Впоследствии по инициативе России было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, однако оно так и не вступило в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Молдавский парламент одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ. Парламент Венгрии принял закон о приостановке участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.

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    28 июля 2025, 09:54 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    Пушилин сообщил о начале боев на улицах Димитрова в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове начались первые столкновения, а украинская группировка оказалась в сложном положении на этом участке фронта, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, в черте города Димитрова (Мирноград) начались бои между российскими силами и украинской армией, передает ТАСС.

    В эфире «России 24» Пушилин заявил: «По той информации, которая появляется, уже есть фиксация первых боестолкновений на окраинах самого Димитрова». Пушилин отметил, что украинская группировка на этом участке оказалась в крайне затруднительном положении.

    Глава региона также сообщил, что наиболее активное наступление российских сил сейчас происходит на Красноармейском направлении. По его словам, именно здесь фиксируются наиболее значимые продвижения подразделений на линии фронта.

    Кроме того, Пушилин заявил об успехах на Краснолиманском направлении, где, по его словам, были освобождены несколько населенных пунктов и улучшены позиции российских войск. Он подчеркнул, что продвижение вперед продолжается, а ситуация на ряде участков фронта развивается в пользу российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин рассказал о том, что украинские военные готовятся к уличным боям в Красноармейске. Российские войска освободили поселок Торское в районе Красного Лимана. Подразделения армии России продвинулись к соседним населенным пунктам.

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    28 июля 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    ВС России ударили по военному аэродрому ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотниками по военному аэродрому.

    Кроме того, удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 203 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 153 беспилотника, 624 ЗРК, 24 363 танка и других бронемашин, 1581 боевая машина РСЗО, 27 929 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 813 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    За прошлую неделю ВС России уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot.

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    28 июля 2025, 11:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    На Украине пожаловались на «умные» российские дроны нового поколения
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники теперь оснащаются турбореактивными двигателями и элементами искусственного интеллекта, что делает их менее уязвимыми к РЭБ и повышает автономность, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сетуют, что российские беспилотники отличаются улучшенной устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и могут распознавать объекты самостоятельно без участия оператора. Кроме того, в публикации отмечается, что беспилотники оборудуют турбореактивными двигателями и системой компьютерного зрения, что увеличивает их скорость и маневренность, передает RT .

    Также сообщается, что у части российских дронов появились элементы искусственного интеллекта. Это позволяет анализировать обстановку и принимать решения без участия оператора в случае потери связи. Таким образом, беспилотники могут выполнять задачи автономно даже в условиях активного противодействия средствами РЭБ.

    Ранее российский FPV-дрон с автоматом сбил украинский гексакоптер. Ростех выпустил бесспутниковую навигацию для авиации и дронов.

    Российские военные начали применять систему связи для FPV-дронов «Кузнечик».

    Бойцы группировки войск «Восток» используют на Южно-Донецком направлении беспилотники «Бумеранг», которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и не поддаются подавлению антидроновым ружьем.


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    28 июля 2025, 23:55 • Новости дня
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    Еврокомиссия пригрозила Киеву заморозкой финансовой помощи
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия пригрозила приостановить финансовую поддержку Киева из фонда ЕС, если давление на антикоррупционные органы продолжится, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Письмо было отправлено после попытки 21 июля лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины, передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение Киевом документа, в котором сказано, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится».

    Речь идет о полном следующем транше, а не о его части. Общий объем средств фонда до 2027 года составляет 50 млрд евро, предназначенных в основном для госбюджета Украины.

    По мнению экспертов Еврокомиссии, действия против НАБУ и САП стали самым серьезным вмешательством во всю историю существования антикоррупционной системы страны и имеют признаки институционального конфликта.

    В ЕК отвергли версию украинских властей о якобы российском влиянии в НАБУ и подчеркнули, что эти действия подрывают доверие международных партнеров к институтам Украины.

    Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что Брюссель «очень обеспокоен» изменением законодательства на Украине и считает важной независимость антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решения Зеленского о сокращении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвали протесты на Украине и критику со стороны Запада.

    Позднее Зеленский, как заявили СМИ, «сдал назад». Он внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, по которому сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ.

    Позднее Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ. Новый документ предусматривает, что проверки сотрудников на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

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    29 июля 2025, 06:15 • Новости дня
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    Движение поездов через ж/д станцию Сальск в Ростовской области приостановлено
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за падения обломков беспилотника остановили движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, сообщает РЖД.

    Обломки БПЛА ночью повредили контактную сеть. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все меры для сокращения задержек, сообщает РЖД в Telegram.

    В пассажирском поезде №59, следовавшем по маршруту Новокузнецк – Кисловодск, разбиты стекла в двух вагонах. Всех пассажиров эвакуировали; по предварительной информации, никто не пострадал.

    В составе стоявшего на станции грузового поезда начался пожар. Для ликвидации возгорания на место прибыл пожарный поезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сальске в Ростовской области в результате атаки беспилотников погиб человек. На железнодорожной станции возник пожар.

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    28 июля 2025, 14:49 • Новости дня
    CNN: Истощение запасов ракет для THAAD обеспокоило военных США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные эксперты опасаются снижения глобальной роли США из-за нехватки ракетных перехватчиков для системы THAAD после событий на Ближнем Востоке.

    Беспокойство военных кругов США по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков THAAD озвучил канал CNN, ссылаясь на бывших сотрудников Пентагона и экспертов оборонной отрасли. По их мнению, недостаточные темпы и объемы производства не позволяют быстро восполнить израсходованные резервы.

    Эксперт по противоракетной обороне заявил: «Доклады о расходе THAAD вызывают обеспокоенность. США не могут себе позволить продолжать такого рода вещи». Бывший сотрудник Пентагона добавил, что нынешние производственные мощности не справляются с задачей пополнения арсеналов.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщало о развертывании двух комплексов THAAD в Израиле и использовании 150 перехватчиков за 12 дней конфликта. Это почти четверть всех ракет, закупленных Пентагоном с 2010 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки и пополнение своих складов. Краткосрочные боевые действия между Израилем и Ираном обнажили острый дефицит ракет-перехватчиков в военных арсеналах США и вызвали вопросы об их эффективности. США выступили против передачи Германии зенитных комплексов Patriot взамен тех, что страна намерена отправить на Украину.

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    28 июля 2025, 09:25 • Новости дня
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    На Украине произошли взрывы возле военного аэродрома в Староконстантинове
    @ Joerg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Серия взрывов произошла в Староконстантинове Хмельницкой области, где на восточной окраине города находится военный аэродром.

    Взрывы в украинском городе Староконстантинове, где находится военный аэродром, произошли утром, передает ТАСС. Известно, что аэродром расположен на восточной окраине города, который находится в Хмельницкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раз за утро вся территория Украины оказалась охвачена воздушной тревогой. Утром воздушная тревога впервые за день также охватила всю страну и продолжалась около получаса. В этот период поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, а также в находящемся под контролем Киева Херсоне.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    Украина пытается скрыть происхождение потребляемого газа

    Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана. До сих пор она импортировала голубое топливо из европейских стран – Венгрии и Словакии. Однако всем понятно, что по происхождению этот газ чаще всего российский. Тот, от которого Киев хотел бы избавиться. Самое интересное, что даже соглашение с Азербайджаном не сможет ему в этом помочь. Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Украинские хакеры попытались помешать россиянам летать

    «Аэрофлот» в понедельник был вынужден отменить часть рейсов. Причина – хакерская атака на ИТ-мощности компании. Ответственность за произошедшее взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом полгода. Авиакомпания достаточно быстро устранила последствия цифрового вторжения. Эксперты не сомневаются в надежности ИТ-систем «Аэрофлота». По их мнению, хакеры воспользовались уязвимостью цифровых систем подрядчиков и партнеров национального перевозчика. Подробности

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    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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