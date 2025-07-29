Украинский пленный сообщил о большом количестве наемников среди военных «Айдара»

Украинский пленный заявил о преобладании наемников среди бойцов батальона «Айдар»

Tекст: Вера Басилая

Украинский военнопленный Руслан Дьячишин из батальона «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) сообщил, что основной состав этого формирования составляли наемники, передает ТАСС.

По его словам, он оказался в подразделении по мобилизации – его принудительно забрали из дома и отвезли в территориальный центр комплектования.

Дьячишин отметил, что отправляясь на фронт, не знал, куда именно его везут, и узнал о распределении в батальон только по прибытии в Днепропетровск. По его словам, вскоре ему стало ясно, что большинство окружающих его бойцов были наемниками, которые участвовали в боевых действиях за вознаграждение.

Также он ранее отмечал, что командование батальона угрожало военнослужащим смертью в случае попытки оставить позиции. По словам пленного, несмотря на ранение и просьбы об эвакуации, ему приказывали оставаться на месте, подчеркивая, что за самовольное оставление позиций бойцов могут убить.

Ранее российские силовики рассказали, что боевики «Айдара» в Сумах обращаются к гадалкам за советом. Сообщалось. что «Айдар» ранее развернул полевые крематории на границе ДНР для оперативного уничтожения тел погибших.