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Российские силовики рассказали, как «айдаровцы» в Сумах ищут у гадалок совета
Российские силовики рассказали, как участники националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на сумском направлении ищут гадалок и ясновидящих, чтобы выяснить исход своего потенциального дезертирства.
Поскольку командование ВСУ ежедневно отправляет штурмовые группы батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) на особо опасные участки фронта в районе Сум, а основной их контингент – насильно мобилизованные украинцы, не разделяющие идеологию батальона, в его рядах стало популярным увлечение мистическими предсказаниями солдатской судьбы.
Как рассказал представитель силовых структур ТАСС, штурмовые группы 24-го ОШБ «Айдар» бросаются на убой командованием ВСУ, так что деморализованные действиями командования солдаты начинают уповать на неведомое.
«Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», – поделился информатор.
Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, на линии соприкосновения между ДНР и Днепропетровской областью зафиксировано использование боевиками «Айдара» полевых крематориев для оперативного уничтожения тел погибших.
Кроме того, ВЗГЛЯД отмечал, что попытки прикрыть Сумы дорого обходятся ВСУ.